Torna il Librivoro, quest'anno dedicato a Gianni Rodari

Anche quest’anno la Biblioteca dei Ragazzi Gianni Cordone organizza insieme al Sistema Bibliotecario Lomellino il concorso a premi per giovani lettori "LIBRIVORO".

I giochi e le attività proposti quest’anno ai giocatori, riguardano la produzione letteraria di Gianni Rodari, del quale si celebra il centenario della nascita.

Ogni attività è collegata ad un racconto di Gianni Rodari, che sarà consegnato al giocatore.

Per partecipare al LIBRIVORO i bambini devono semplicemente essere iscritti alla Biblioteca o iscriversi presentandosi con un adulto, la partecipazione e l’iscrizione sono gratuite.

Il concorso inizierà martedì 9 giugno e si chiuderà sabato 5 settembre. Le iscrizioni saranno aperte per tutta la durata del concorso. La Biblioteca in questo periodo sarà aperta al pubblico con l’orario estivo dal martedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 13 e il mercoledì anche al pomeriggio, dalle ore 15 alle ore 19.

Come di consueto la Biblioteca si avvarrà dell’insostituibile collaborazione degli insegnanti per pubblicizzare l’iniziativa tra i bambini di Vigevano iscritti alla scuola primaria. La Biblioteca propone alle insegnanti il LIBRIVORO anche come alternativa o integrazione alle letture per l’estate, che solitamente vengono consigliate ai bambini. Il Librivoro prevede infatti, oltre ai premi individuali, anche un premio alla classe che ha totalizzato il punteggio più alto.

I bambini giocheranno su una rosa di libri scelta dalle bibliotecarie e divisa per età e per generi letterari, in modo da facilitare loro la scelta, proporre libri di qualità, permettere ai bambini di scegliere gli argomenti a loro più congeniali.

I libri in gioco saranno posizionati su scaffali dedicati e porteranno il simbolo del LIBRIVORINO, così i bambini potranno individuarli facilmente.

Sono state realizzate delle bibliografie messe a disposizione degli insegnanti, per dar loro modo di prendere visione dei titoli e delle categorie letterarie scelte per il concorso e avere maggiori elementi per promuovere l’iniziativa presso le proprie classi.

La divisione per età darà modo di organizzare due percorsi separati per i bambini frequentanti la scuola primaria: un percorso vedrà in gara i bambini di 6 e 7 anni, mentre l’altro quelli dagli 8 anni ai 10 ed ogni percorso vedrà alla fine la sua terna e la sua classe di vincitori.