Visite guidate a Pavia e provincia

La Cooperativa Oltre Confine Onlus per il mese di giugno proporrà un ciclo di ben 10 visite guidate a Pavia e in provincia, che verranno condotte in assoluta sicurezza. Si tratta del primo grande tentativo di rilanciare il Turismo pavese, dopo mesi e mesi di chiusura. L'iniziativa è "10.000 passi nella storia". Le visite si svolgeranno in gran parte per le vie del centro storico di Pavia, con l'obiettivo e la speranza di persuadere la cittadinanza a riappropriarsi della propria Città, ma in sicurezza. Infatti i tour avranno luogo rispettando le disposizioni di Regione Lombardia. Ciascuna visita verrà svolta SOLO per 10 partecipanti massimo, quindi sarà necessaria la prenotazione. I tours saranno condotti da professionisti della Cultura: guide turistiche abilitate per lo svolgimento della propria attività. Il costo è di 7 euro a persona per visita.

Questi i prossimi appuntamenti:

Mercoledì 10 giugno, h 17.30

ARTE TRA LE RISAIE

Passeggiata nei vicoli di Gravellona Lomellina alla scoperta delle opere d'arte riprodotte sui muri e delle risaie circostanti

Ritrovo in Piazza Pietro Delucca a Gravellona Lomellina

con la guida turistica abilitata Giulia Varetti

Sabato 13 giugno, h 17.30

QUO VADIS? RISCOPRENDO TICINUM ROMANA

Passeggiata inconsueta alla scoperta della Pavia romana

Ritrovo sui resti di Ponte Vecchio a Pavia (lato centro storico, sulla terrazza)

con la guida turistica abilitata Valentina Dezza

Domenica 14 giugno, h 6.45

10.000 PASSI, 3 CERCHIE DI MURA, 2 METRI DI DISTANZA

Passeggiata salutista mattutina attorno alle mura pavesi, da porta Palacense in direzione del sorgere del sole e fino a porta S.Vito

Ritrovo in Piazza del Municipio a Pavia

con la guida turistica abilitata Antonio Ramaioli

Sabato 20 giugno, h 18.00

4 PASSI, 3 CHIESE, 2 METRI, 1 CITTA'

Camminata per la città di Pavia, calcando le orme di un pellegrino medievale

Ritrovo davanti alla Chiesa di S. Maria in Betlem a Pavia (Borgo Ticino)

con la guida turistica abilitata Valentina Dezza

Domenica 21 giugno, h 18.30

PASSEGGIATA LETTERARIA LEGGENDO MINO MILANI

Camminata al tramonto tra le piazze, contrade, palazzi, caserme e osterie della Pavia del celebre Commissario Ferrari

Ritrovo in Piazza del Municipio a Pavia

con la guida turistica abilitata Antonio Ramaioli

Mercoledì 24 giugno, h 17.30

ARTE TRA LE RISAIE

Passeggiata nella frazione di Cascine Barbavara alla scoperta delle opere d'arte riprodotte sui muri e delle risaie circostanti

Ritrovo davanti alla Chiesa di S. Eustacchio nella frazione di Barbavara (PV)

con la guida turistica abilitata Giulia Varetti

Venerdì 26 giugno, h 18.30

FRANCESCO MESSINA E PAVIA: STORIE E MISTERI

Camminata a caccia di statue tra Piazza Municipio, Università, Piazza del Duomo e Piazza Minerva

Ritrovo in Piazza del Municipio a Pavia

con la guida turistica abilitata Valeria Cechetto

Sabato 27 giugno, h 18.30

1.000 PASSI PER 100 TORRI

Passeggiata per Pavia alla riscoperta della "Città delle cento torri"

Ritrovo in Piazza Leonardo da Vinci a Pavia

con la guida turistica abilitata Alberto Pistola