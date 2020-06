Una Dolcissima che diventa “slow”

Da oggi la cipolla rossa di Breme è un Presidio Slow Food. L’ufficialità di un iter iniziato mesi fa è arrivata stamattina, il 18 giugno. La Dolcissima entra così nel numeroso elenco di prodotti rari ed eccellenti da salvaguardare. L’ortaggio bremese compare anche sulla app “Slow Food in tasca”. Un traguardo che segue di 12 anni il riconoscimento De.Co e l’iscrizione, nel 2014, al registro nazionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, come prima varietà orticola antica della Lombardia. Intanto, detto «addio» alla sagra 2020 si rimedia con le degustazioni nei due ristoranti del paese e con la vendita al dettaglio degli ortaggi da parte dei 16 produttori. Salvo restrizioni ora imprevedibili arrivano le date per gli appassionati della Dolcissima. Il mercato è partito il 13 giugno e, nella piazza della Fiera si commercia a colpi di sacchi da 5 e 10 chilogrammi l’uno. La vendita andrà avanti ogni sabato e domenica di giugno, mattina e pomeriggio con pausa pranzo. Le cipolle De.Co possono arrivare anche a casa propria, estero compreso, prenotando direttamente al numero 328.7816360. Poi ci sono i pranzi e le cene, con menù rigorosamente a base di cipolla. «Le due trattorie bremesi, Da Mafalda e La Vecchia Locanda – illustra il sindaco Franco Berzero – accolgono i clienti solo su prenotazione. Si farà a turnazione, due round venerdì sabato e domenica sera più il pranzo soltanto nel fine settimana. Il menù, grosso modo, rispecchierà quello della sagra tra insalate

e zuppe di cipolle. Sarà l’unico modo sia per non far sentire la mancanza agli affezionati del nostro evento dell’anno, sia per non rischiare che parte del raccolto vada sprecato. Intanto anche nella metropolitana di Milano abbiamo fatto installare i cartelli promozionali».