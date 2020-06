Annullato Expo Gustitalia, il mercatino dei sapori nel centro storico

«Per un incidente personale intercorso all'organizzatore dell'evento "Expo Gustitalia 2020", l'appuntamento di sabato 27 e domenica 28 giugno, che si sarebbe dovuto tenere dalle ore 8 alle ore 20, come in precedenza comunicato, è da ritenersi annullato». Con una breve nota l'ufficio stampa dell'amministrazione comunale di Vigevano annulla l'evento che era stato annunciato solo ieri, mercoledì. Tra via Cesare Battisti e corso Vittorio Emanuele, dopo la pausa dovuta al lockdown, sarebbero ritornati i banchi coi prodotti tipici da tutta Italia.