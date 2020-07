“Resta a casa... e vinci”

Tra i protagonisti dell’edizione estiva, in onda da lunedì 6 luglio, c’è anche una coppia vigevanese. Giuseppe Mercurio, elettricista di 36 anni con una bella carriera da speaker radiofonico, non è nuovo al piccolo schermo. Ha partecipato a “Primo appuntamento” e due anni fa a “C’è posto per 30”, in cui con tre amici scanzonati dava il voto ai due ristoranti in sfida. Per la sua compagna Naike Rubin invece è la prima volta così come per Maia, il lupo cecoslovacco della coppia, vera e propria terza protagonista.

«So che per prima cosa volete sapere come è andata – scherza Mercurio – ma non posso dirvelo. Il programma sarà trasmesso su Rai 2 alle 14, ogni lunedì a partire dal prossimo. Sono stati quelli del programma a contattarmi. Quando entri un minimo nel giro e risulti simpatico, poi è tutto un po’ più semplice. Purtroppo non ho mai interagito di persona con Costantino, ma quando abbiamo registrato eravamo in diretta streaming. Sarebbe stato bello averlo a casa. È davvero un uomo intelligente e simpaticissimo, fa morire dalle risate. Uno può pensarlo acido ma fa parte del personaggio. Io conserverò di lui un ottimo ricordo».

È impossibile nonostante la tanta insistenza estorcere a Mercurio alcuni “spoiler”, sapere prima come è andata la sua terza avventura televisiva. Bisognerà guardare il programma.

Due coppie si sfidano a distanza con domande di cultura generale diverse, chi passa il turno vola alla seconda fase. In palio c’è il solito montepremi finale. «Noi – si limita a dire il vigevanese – ci siamo scontrati con una coppia di Palermo, molto preparata. Le domande erano difficili, più di quelle del provino. Magari siamo solo stati sfortunati...».