Ritorno al teatro, ma all’aperto

Si parte il 9 luglio con “Selfie Like” con Daniela Colombi, Nicoletta Lodola e Liborio Oresti; venerdì 10 luglio sarà la volta di “Selfie Profilo” con Stefania Turati, Daniela Mosconi e Paride Ferrari; giovedì 16 luglio ecco “Selfie Posa” con Vincenzo De Stefano, Sonia Barbic e Antonio Suanno; quindi venerdì 17 luglio “Selfie Invio” con Denise Nicolò, Neva Barcic e Luisa Monte; giovedì 23 luglio “Selfie ci siamo stati” con Cristina Casati, Monica De Vizio e Pietro Garretti; si chiude venerdì 24 luglio con “Antologia Monologhi Teatroincontro” con Luca Cavalieri, Liborio Oresti e Mimmo Sorrentino.

Gli spettacoli si svolgeranno in tre diversi luoghi: presso il cortile di Palazzo Municipale in corso Vittorio Emanuele II 25, nel giardino di Palazzo Merula in via Merula 40 e alla Falconeria del Castello Sforzesco di Vigevano. I monologhi, tre per sere, saranno quindi rappresentati in tre postazioni, così da evitare assembramenti. Il pubblico sarà diviso in tre gruppi e personale della cooperativa accompagnerà ogni gruppo nei tre siti all’aperto dove sono previsti gli spettacoli. Così ogni sera gli attori dovranno interpretare le loro storie tre volte di seguito. Il tema centrale su cui vertono le serate

è il “selfie”.

Gli spettacoli inizieranno alle ore 20. L’accesso avverrà solo su prenotazione (prenotazioni@teatroincontrovigevano.com - 351.8589448, anche whatsapp). Biglietto di ingresso 10 euro (il biglietto dovrà essere ritirato presso la biglietteria nel cortile del Palazzo Municipale. Info: www.teatroincontrovigevano.com