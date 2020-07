Eleonora Braghieri, passione cosplayer

PAVIA - Quella del cosplayer è un'attività particolare, sicuramente tutti ne abbiamo sentito parlare ma in pochi sanno di cosa si tratta. Non è una rievocazione storica e nemmeno un travestimento fine a se stesso: il cosplayer diventa il personaggio che sceglie di animare attraverso un lavoro meticoloso di riproduzione degli abiti, dell'oggettistica e la scelta di parrucche e pettinature adeguate.

Qualcuno lo fa per hobby, qualcuno ne ha fatto una vera e propria attività. Eleonora Braghieri è una cosplayer pavese che coltiva la passione per questo tipo di attività da tanto tempo, ha partecipato a diverse manifestazioni nazionali portando a casa anche una vittoria, e ha accettato di raccontarci qualche dettaglio, in attesa della prossima Fiera del fumetto di settembre.