In Cavallerizza torna il cinema all’aperto

I posti a sedere, distanziati, saranno circa 80. Organizza Movie Planet, gruppo che gestisce anche il cinema multisala di Parona. Come riferisce l’assessore alla cultura Riccardo Ghia, la stagione cinematografica è realizzata in stretta collaborazione col Comune di Vigevano. I prezzi rispetto allo scorso anno rimangono invariati. Gli operatori della sanità pubblica e privata, mediante esposizione del tesserino, non pagheranno.

I film inizieranno alle 21,30, ma gli organizzatori consigliano di presentarsi almeno mezz’ora prima, rigorosamente muniti di mascherina. In caso di pioggia la serata salta.

- lunedì 13.7 SERATA INAUGURALE dedicata agli operatori sanitari del territorio, a seguire proiezione gratuita del film TOLO TOLO. Regia di Checco Zalone. Commedia, 90 min.

- 14.7 TOLO TOLO. Regia di Checco Zalone. Commedia, Italia, 2020, durata 90 min. Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno.

- 15.7 LA DEA FORTUNA. Regia di Ferzan Ozpetek. Italia, 2019, durata 118 min. L'arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno, potrebbe dare alla relazione di Arturo e Alessandro un'insperata svolta.

- 16.7 - 17.7 JOKER. Regia di Todd Phillips. Azione, Avventura, USA, 2019, durata 122 min. V.M. 14. La storia sulle origini di uno dei più famosi super-cattivi della DC, il Joker. Il film ha ottenuto 11 candidature e vinto 2 Premi Oscar.

- 18.7 - 19.7 SPIDER-MAN: FAR FROM HOME Regia di Jon Watts. Azione, Avventura, Commedia, - USA, 2019, durata 129 minuti. Con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, Marisa Tomei.

- 20.7 - 21.7 PINOCCHIO. Regia di Matteo Garrone. Fantastico, Italia, Gran Bretagna, Francia, 2019, durata 125 min. Garrone dirige l'adattamento cinematografico del romanzo (1881) di Carlo Collodi.

- 22.7 HAMMAMET di Gianni Amelio. Biografico, Drammatico, Italia, 2020, durata 126 min. L'epilogo della vicenda umana e politica di Bettino Craxi.

- 23.7 - 24.7 DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodóvar. Drammatico. Con Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia, Nora Navas, Julieta Serrano. Il film ha ottenuto 2 candidature a Premi Oscar, è stato premiato al Festival di Cannes.

- 25.7 - 26.7 VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ. Biografico. Diretto da Julian Schnabel, con Willem Dafoe e Oscar Isaac.

- 27.7 - 28.7 JUMANJI - THE NEXT LEVEL. Regia di Jake Kasdan con Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart. Azione, Avventura, Commedia, - USA, 2019, durata 114 min. Il sequel di Jumanji: Benvenuto nella jungla (2016).

- 29.7 PARASITE. Regia di Bong Joon-ho con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun. Drammatico, Corea del sud, 2019, durata 132 min. Una famiglia coreana viene sconvolta da un traumatico evento. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 3 Premi Oscar.

- 30.7 - 31.7 C'ERA UNA VOLTA... A HOLLYWOOD di Quentin Tarantino. Drammatico, Thriller, USA, 2019, durata 161 min. Quentin Tarantino su uno dei casi criminali più celebri di fine anni ‘70.

- 1.8 - 2.8 IT - CAPITOLO 2. Regia di Andy Muschietti. Horror, USA, 2019, durata 165 min. V.M. 14. Il regista riunisce Il Club dei Perdenti nel ritorno a Derry.

- 3.8 - 4.8 1917. Regia di Sam Mendes. Drammatico, Guerra, Gran Bretagna, 2019, durata 110 min. Ambientato durante la prima Guerra Mondiale. Il film ha vinto 3 Premi Oscar.

- 5.8 GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino. Commedia, Italia, 2020, durata 129 min. La storia di 4 amici raccontata nell'arco di quarant'anni, dall'adolescenza all'età adulta.

- 6.8 - 7.8 LA FAMIGLIA ADDAMS. Regia di Conrad Vernon, Greg Tiernan. Animazione, Commedia, USA, 2019, durata 105 min. La dark family più strana ed esilarante del piccolo e del grande schermo in una nuova versione cinematografica.

- 8.8 - 9.8 FAST & FURIOUS - HOBBS & SHAW. Regia di David Leitch. Azione, Avventura, USA, Gran Bretagna, 2019, durata 134 min. Dopo 8 film e quasi 5 miliardi di dollari incassati, il franchise di Fast & Furious presenta lo stand-alone con Dwayne Johnson e Jason Statham.

- 10.8 - 11.8 PICCOLE DONNE. Regia di Greta Gerwig. Drammatico, USA, 2019, durata 135 min. Il percorso di crescita di una famiglia di sole donne.

- 12.8 FIGLI di Giuseppe Bonito. Commedia, Italia, 2020, durata 97 min. Film tratto dal monologo di Mastandrea scritto da Mattia Torre "I figli ti invecchiano".

- 13.8 - 14.8 CENA CON DELITTO - KNIVES OUT di Rian Johnson. Azione, Drammatico, USA, 2019, 131 min. Craig deve affrontare il caso di un misterioso omicidio.

- 15.8 - 16.8 DOLITTLE di Stephen Gaghan. Commedia, USA, 2020, 106 min. Basato sul personaggio reso famoso dalla serie di libri per bambini scritti da Hugh Lofting.

- 17.8 - 18.8 LE RAGAZZE DI WALL STREET di Lorene Scafaria con Jennifer Lopez. USA, 2019, durata 110 min. Tratto dall'omonima inchiesta di Jessica Pressler pubblicata nel 2015.

- 19.8 18 REGALI di Francesco Amato. Biografico, Drammatico, Italia, 2020, durata 115 min. Elisa aveva 40 anni quando la sua vita è stata stroncata. Prima di morire, però, Elisa ha trovato un modo di restare accanto a sua figlia.

- 20.8 - 2.8 JOJO RABBIT. Regia di Taika Waititi. Commedia, Guerra, Germania, 2019, durata 108 min. Un giovane ragazzo seguace di Hitler scopre che la madre sta nascondendo un ragazzo ebreo nella loro casa.

- 22.8 - 23.8 UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK di Woody Allen. Commedia, 2019, 92 min.

- 24.8 - 25.8 RICHARD JEWELL di Clint Eastwood. Biografico, USA, 2019, durata 129 min. Una guardia di sicurezza considerata eroe e poi accusata di essere complice di un attentato.

- 26.8 TUTTO IL MIO FOLLE AMORE. Regia di Gabriele Salvatores. Italia, 2019, durata 97 min.

- 27.8 - 28.8 L'UFFICIALE E LA SPIA. Regia di Roman Polanski con Jean Dujardin, Louis Garrel. Drammatico, Storico, Thriller, USA, 2019, durata 126 min. Il famoso caso Dreyfus che sconvolse l'opinione pubblica francese alla fine del XIX secolo.

- 29.8 - 30.8 LE MANS '66 - LA GRANDE SFIDA di James Mangold. Azione, USA, 2019, durata 152 min. Il team Ford che ha creato un'automobile capace di gareggiare contro la Ferrari.

- 31.8 – 1.9 CETTO C'È, SENZADUBBIAMENTE. Regia di Giulio Manfredonia. Commedia, Italia, 2019, durata 93 min. Il ritorno al cinema di Cetto La Qualunque, indimenticabile personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese.

- 2.9 MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI di Stefano Cipani. Commedia, Italia, 2019, durata 101 min.

- 3.9 – 4.9 DOWNTON ABBEY di Michael Engler. Drammatico, Gran Bretagna, 2019, durata 122 min. Tratto dalla celebre omonima serie tv.

- 5.9 – 6.9 BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN di Cathy. Azione, Avventura, USA, 2020, durata 109 min. Cassandra Cain si è messa nei guai entrando in possesso di un diamante di proprietà dello spietato boss della malavita Black Mask.

Biglietti:

€ 6,00 intero

€ 5,50 Sistema Bibliotecario Lomellino

€ 4,50 iMovie card - vip card - movie+

€ 25,00 5 ingressi - € 40,00 10 ingressi

Ingresso gratuito agli operatori della sanità pubblica e privata a fronte dell’esibizione del tesserino.

Ingresso: Via Rocca Vecchia - Orario apertura ore 21.00, si invita il gentile pubblico a entrare per tempo a partire dalle ore 21,00. Orario inizio proiezioni: 21.30. Il biglietto è acquistabile presso la cassa all’interno della cavallerizza.