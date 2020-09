Biblioteca dei ragazzi: ripartono i corsi online

Da sabato 12 settembre sarà possibile iscriversi ai corsi della sessione ottobre-dicembre 2020 organizzati dalla Biblioteca Ragazzi Gianni Cordone di Vigevano in collaborazione con l'Associazione Culturale Amici di Palazzo Crespi.

«La pratica della didattica a distanza, sperimentata con buoni risultati in alcuni dei corsi che non erano proseguiti in presenza a causa del lockdown, insieme alla consapevolezza di garantire la salute di tutti, ci hanno convinti a proporre per la sezione autunnale una serie di corsi da seguire online», spiegano gli organizzatori.

I corsi organizzati sono:

- INGLESE, per bambini dagli 8 agli 11 anni a cura di Ilaria Morgantini

- STUDIO FACILE per ragazzi dagli 11 ai 14 anni a cura di Gianni Bonfanti

- MAPPE MENTALI per ragazzi dagli 11 ai 14 anni a cura di Gianni Bonfanti

- CODING INFANZIA per bambini di 4/5 anni anni a cura di Pierangelo Di Palma

- CODING per bambini dai 6 ai 10 anni a cura di Pierangelo Di Palma

- ROBOTICA per ragazzi dagli 11 ai 13 anni a cura di Pierangelo Di Palma

- FUMETTO per bambini dagli 8 agli 11 anni a cura di Associazione Lo specchio dei sogni

- FUMETTO per ragazzi dai 12 ai 15 anni a cura di Associazione Lo specchio dei sogni



Qui sotto l'elenco degli open day online dei vari corsi.

(Il link di accesso alla piattaforma utilizzata ci verrà comunicato da ogni insegnante una settimana prima e sarà da noi inoltrato a chi ne avrà fatto richiesta):

INGLESE sabato 12 settembre ore 10

MAPPE MENTALI e STUDIO FACILE sabato 12 settembre ore 11,30

FUMETTO BAMBINI e FUMETTO RAGAZZI sabato 19 settembre ore 10,30

CODING e ROBOTICA sabato 26 settembre ore 10