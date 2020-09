In piazza le più belle colonne sonore

Un concerto dell'orchestra a fiati “Amici della musica Alberto Huskovic” di Garlasco. È l'evento “Movie Night, colonne sonore in concerto”, che si terrà sabato 5 settembre in piazza della Repubblica a Mede, alle 21. La formazione, con la partecipazione della tromba solista di Pietro Martinoli, sarà diretta dal maestro Luigi Bascapè, ex prima tromba dell'orchestra sinfonica Rai, ora docente di tromba al conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano. Saranno eseguite alcune tra le colonne sonore più celebri del panorama cinematografico italiano e mondiale, tra cui “La vita è bella”, “Star Wars”, i pirati dei Caraibi”.

Nel 2019 l'associazione (intitolata a uno degli storici fondatori del Corpo bandistico della città di Garlasco, scomparso alcuni anni fa) ha celebrato il suo quarantesimo anniversario di fondazione.