Pavia, tornano le Passeggiate Organistiche

Quattro importanti organisti italiani, chiamati a far risuonare altrettanti strumenti storici collocati in alcune delle più belle chiese del territorio pavese, presenteranno al pubblico programmi appositamente ideati per mettere in evidenza le particolari caratteristiche tecniche e costruttive degli strumenti. Un quinto appuntamento speciale si terrà nella Chiesa di San Primo a Pavia, luogo dove è custodito il prezioso organo Lingiardi op. 110 del 1855, uno strumento attualmente non utilizzabile poichè necessita di restauri e che non potrà quindi essere utilizzato per il concerto. La parte musicale sarà quindi affidata alle voci dell’ensemble del Laboratorio di Polifonia Sacra del Conservatorio “G. Verdi” di Milano diretto da Giulio Prandi, con la speranza che l'organo possa tornare presto a suonare.



Ogni concerto sarà preceduto da una breve presentazione dell'organo su cui sarà eseguito il concerto.

Ad ogni concerto sarà associata una visita guidata a cura di Martina Pastura per svelare al pubblico storie e opere d’arte custodite nelle architetture sacre che ospitano gli organi.

Quest’anno, per garantire il rispetto delle norme di sicurezza, gli eventi sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria del posto. è inoltre obbligatorio l'uso della mascherina.

Programma:

12/09 – ore 15

Chiesa del SS. Salvatore, PV

concerto con STEFANO MOLARDI

Organo Ernesto Lingiardi, 1910

A seguire visita guidata:

Da fondazione longobarda a complesso rinascimentale

26/09 – ore 15

Chiesa dei SS. Primo e Feliciano, PV

concerto con Laboratorio di Polifonia del '700 del Conservatorio “G.Verdi” di Milano

Giulio Prandi, direttore

A seguire visita guidata:

Uno sguardo alla pittura a Pavia nel XV secolo



03/10 – ore 15

Chiesa dei SS. Rocco e Martino, Redavalle

concerto con MARIA CECILIA FARINA

Organo Ernesto Lingiardi, Opus 1

A seguire visita guidata:

Le pietre e la memoria: l’evoluzione di un progetto architettonico



10/10 – ore 15

Chiesa dei SS. Gervasio e Protasio, PV

concerto con CARLO MARIA BARILE

Organo Antonio Amati, 1822

A seguire visita guidata:

Tra sacro e profano



24/10 – ore 15

Chiesa di San Michele Arcangelo, Bascapè

concerto con ANDREA MACINANTI

Organo Prestinari, 1828

A seguire visita guidata:

Nel segno del barocco

INFO E PRENOTAZIONI

visita il sito ghislieri.it o contatta il n. +39 0382 3786266