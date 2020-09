Weekend di settembre in musica al Castello Visconteo

A partire da questo fine settimana, la rassegna di eventi estivi abbiatensi chiude con la grande musica italiana: due weekend entrambi animati da famose cover band, che lasceranno il loro tributi rispettivamente a Max Pezzali e agli 883, a Rino Gaetano, a Lucio Dalla e a Luciano Ligabue. Un’occasione da non perdere per riascoltare i più grandi successi della storia della musica, suonati con grande cura negli arrangiamenti e nelle trasposizioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle 21, l’ingresso sarà sempre gratuito e su prenotazione.

Venerdì 4 settembre alle 21 si esibirà per prima la CISCO BAND con un tributo agli 883 e Max Pezzali, con uno spettacolo carico di energia e ritmo.

Sabato 5 settembre, sempre alle 21, il gruppo GLI EFFENDI presenterà le canzoni senza tempo di Rino Gaetano, uno degli artisti più apprezzati dal pubblico di ogni età.

Venerdì 11 settembre al Castello Visconteo arriva SETTIMA LUNA con il suo tributo a Lucio Dalla, autore geniale ed originale, spesso irriverente e mai scontato. Protagonista sarà la voce di Damiano Fiorella, cantautore e interprete affermato con una lunga carriera di concerti, dischi e tour in tutta Italia.

Sabato 12 settembre, infine, gli HAPPY HOUR porteranno sul palco le mitiche canzoni di Luciano Ligabue: la band ha partecipato anche al mega concerto di Campovolo ed è una delle più note in Emilia Romagna e non solo.



COME PRENOTARE

Per garantire il rispetto della normativa anti-Covid e il divertimento in piena sicurezza dei partecipanti, gli eventi sono tutti con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: per richiedere il proprio posto, è necessario telefonare all’ufficio Cultura del Comune ai numeri 02 94692.458/468.

Tutti i biglietti dovranno essere ritirati la sera stessa dell’evento, dalle 20 alle 21: dopo questo orario, i biglietti non ritirati diventeranno di nuovo disponibili per altre persone interessate a partecipare.

Per poter accedere a tutte le iniziative è obbligatorio l’uso della mascherina.