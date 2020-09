Ripartono i corsi di Teatro dei Navigli

Ripartono a fine settembre i Corsi di Teatro dei Navigli 2020/2021 con una lezione di prova gratuita nello splendido scenario dell’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso (Via Pontida).

Centro Teatro dei Navigli propone corsi di teatro per tutte le età e livelli: teatro gioco bimbi 3-5 anni, bambini 6-10 anni, adolescenti 11-14 anni, ragazzi 15-18 anni principianti e avanzato, adulti base e livelli avanzati!

Tra le novità di quest’anno c’è il corso di Musical per ragazzi dai 14 ai 18 anni!

Nella settimana dal 21 al 25 settembre tutti i corsi hanno una lezione di prova gratuita!

Lunedì 21 settembre dalle 17.00 alle 18.00 inizia Teatro Gioco, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni: un corso studiato ad hoc per i più piccoli, perché anche loro possano avvicinarsi in maniera strutturata a un mondo che per natura li appartiene e li identifica. Le lezioni a loro dedicate sono di natura ludico-teatrale, mirate ad accendere e stimolare la naturale tendenza teatrale dei bambini per veicolarla, infine, in un piccolo saggio conclusivo aperto al pubblico.

Mercoledì 23 settembre dalle 17.00 alle 18.30 è la volta dei bambini della Scuola Primaria: un corso all’insegna del divertimento e della scoperta che incanala l’energia creativa dei piccoli attori per trasformarla in forza scenica. Due le fasi di lavoro: la prima pensata per superare timidezze e acquisire fiducia in se stessi, nei compagni e nella scena; la seconda tesa alla realizzazione di un saggio aperto al pubblico, che sia il giusto punto di arrivo di un percorso formativo e creativo.

Giovedì 24 settembre dalle 17.00 alle 19.00 partono gli adolescenti dagli 11 ai 14 anni alla volta di un percorso teatrale alla scoperta di sé, degli altri e della scena. Un’occasione per stabilire un contatto autentico con se stessi, ma anche un’opportunità di crescita personale, un modo gioioso e giocoso per scoprire le proprie potenzialità e metterle al servizio di un lavoro finale comune.

Venerdì 25 settembre dalle 17.00 alle 19.00 sono protagonisti i ragazzi dai 15 ai 18 anni! Per loro è in partenza un percorso motivante, divertente e creativo, mirato a sviscerare il loro potenziale, arricchire il loro mondo espressivo e imparare a gestire i conflitti attraverso la dimensione protetta della scena.

Giovedì 24 settembre dalle 20.30 alle 22.30 è la volta del corso base, dedicato agli adulti che si accostano per la prima vota al mondo teatrale e che vogliano studiarne le tecniche, scoprirne i segreti, ma anche intraprendere un cammino di conoscenza e approfondimento di sé.

Il Corso Adulti Over 65 ha inizio mercoledì 23 settembre dalle 10.00 alle 12.00. Una forma di incontro tra persone, prima di tutto, un luogo protetto dove creare relazioni profonde, ma anche un modo per divertirsi e per mettersi in discussione, giocando con le proprie emozioni e superando le proprie resistenze. E perché no… un modo per iniziare al meglio la mattinata!

Continuano anche i percorsi dei livelli avanzati dedicati agli allievi che hanno frequentato la Scuola di Teatro dei Navigli per almeno un anno. Rispettivamente: il corso per ragazzi avanzato inizia martedì 22 settembre dalle 17.00 alle 19.00; i corsi adulti livello 2 inizia mercoledì 23 settembre; il livello 3 giovedì 24 settembre; il livello 4 martedì 22 settembre; il livello 5 lunedì 21 settembre. Tutti i corsi serali iniziano alle 20.30 e terminano alle 22.30.

Novità del 2020/2021 è il Corso di Musical rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il corso si tiene tutti i martedì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 22 settembre. Il corso propone un’attività di gruppo e individuale unendo varie arti: recitazione, canto e danza. L’obiettivo è quello di esplorare la propria capacità di stare sul palco, imparando a “recitar cantando” e al tempo stesso essere in grado di seguire una coreografia. Chi ha detto che è proibito sognare Broadway?

Tutti i docenti di Centro Teatro dei Navigli sono attori e insegnanti professionisti, qualificati nelle migliori accademie nazionali e con esperienza sulla scena e in aula.

Per prenotare le lezioni di prova o per maggiori informazioni contattare Centro Teatro dei Navigli ai numeri 348 0136683 / 324 6067434 oppure scrivere a formazione@teatrodeinavigli.com

L’Ufficio (sito all’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, Via Pontida) è aperto dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Ripartono a fine settembre i Corsi di Teatro dei Navigli 2020/2021 con una lezione di prova gratuita anche nella sede magentina di via Pacinotti 121 (Magenta).

Centro Teatro dei Navigli propone corsi di teatro per tutte le età e livelli: teatro gioco bimbi 3-5 anni, bambini 6-10 anni, adolescenti 11-14 anni, ragazzi 15-18 anni principianti, adulti base e livelli avanzati!

Tra le novità di quest’anno c’è il corso di Musical per ragazzi dai 14 ai 18 anni!

Nella settimana dal 21 al 25 settembre tutti i corsi hanno una lezione di prova gratuita!

Giovedì 24 settembre dalle 17.00 alle 18.00 inizia Teatro Gioco, dedicato ai bambini dai 3 ai 5 anni: un corso studiato ad hoc per i più piccoli, perché anche loro possano avvicinarsi in maniera strutturata a un mondo che per natura li appartiene e li identifica. Le lezioni a loro dedicate sono di natura ludico-teatrale, mirate ad accendere e stimolare la naturale tendenza teatrale dei bambini per veicolarla, infine, in un piccolo saggio conclusivo aperto al pubblico.

Martedì 22 settembre dalle 17.00 alle 18.30 è la volta dei bambini della Scuola Primaria: un corso all’insegna del divertimento e della scoperta che incanala l’energia creativa dei piccoli attori per trasformarla in forza scenica. Due le fasi di lavoro: la prima pensata per superare timidezze e acquisire fiducia in se stessi, nei compagni e nella scena; la seconda tesa alla realizzazione di un saggio aperto al pubblico, che sia il giusto punto di arrivo di un percorso formativo e creativo.

Mercoledì 23 settembre dalle 17.00 alle 19.00 partono gli adolescenti dagli 11 ai 14 anni alla volta di un percorso teatrale alla scoperta di sé, degli altri e della scena. Un’occasione per stabilire un contatto autentico con se stessi, ma anche un’opportunità di crescita personale, un modo gioioso e giocoso per scoprire le proprie potenzialità e metterle al servizio di un lavoro finale comune.

Lunedì 21 settembre dalle 17.00 alle 19.00 sono protagonisti i ragazzi dai 15 ai 18 anni! Per loro è in partenza un percorso motivante, divertente e creativo, mirato a sviscerare il loro potenziale, arricchire il loro mondo espressivo e imparare a gestire i conflitti attraverso la dimensione protetta della scena.

Lunedì 21 settembre dalle 20.30 alle 22.30 è la volta del corso base, dedicato agli adulti che si accostano per la prima vota al mondo teatrale e che vogliano studiarne le tecniche, scoprirne i segreti, ma anche intraprendere un cammino di conoscenza e approfondimento di sé.

Il Corso Adulti Over 65 ha inizio giovedì 24 settembre dalle 10.00 alle 12.00. Una forma di incontro tra persone, prima di tutto, un luogo protetto dove creare relazioni profonde, ma anche un modo per divertirsi e per mettersi in discussione, giocando con le proprie emozioni e superando le proprie resistenze. E perché no… un modo per iniziare al meglio la mattinata!

Continuano anche i percorsi dei livelli avanzati dedicati agli allievi che hanno frequentato la Scuola di Teatro dei Navigli per almeno un anno. Il corso adulti livello 2 inizia martedì 22 settembre dalle 20.30 alle 22.30.

Novità del 2020/2021 è il Corso di Musical rivolto ai ragazzi dai 14 ai 18 anni. Il corso si tiene tutti i lunedì dalle 15.00 alle 17.00 a partire dal 21 settembre. Il corso propone un’attività di gruppo e individuale unendo varie arti: recitazione, canto e danza. L’obiettivo è quello di esplorare la propria capacità di stare sul palco, imparando a “recitar cantando” e al tempo stesso essere in grado di seguire una coreografia. Chi ha detto che è proibito sognare Broadway?

Tutti i docenti di Centro Teatro dei Navigli sono attori e insegnanti professionisti, qualificati nelle migliori accademie nazionali e con esperienza sulla scena e in aula.

Per prenotare le lezioni di prova o per maggiori informazioni contattare Centro Teatro dei Navigli ai numeri 348 0136683 / 324 6067434 oppure scrivere a formazione@teatrodeinavigli.com

L’Ufficio (sito all’ex Convento dell’Annunciata di Abbiategrasso, Via Pontida) è aperto dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.