Da stasera l'esaltazione della Santa Croce

Ritorna la festa dell'esaltazione della Santa Croce. Ecco il comunicato, che fa anche da invito, degli Amici della chiesa del Cristo e del Sodalizio della Divina Misericordia. Gli appuntamenti vanno da oggi, giovedì 10, fino a martedì 15 presso la chiesa del Cristo, ufficialmente "parrocchia di San Cristoforo in San Pietro Martire" a Vigevano, in via Rossini 1.

"Cari amici della chiesa del Cristo - è il comunicato integrale - è arrivata anche quest'anno la festa dell'Esaltazione della Santa Croce! I mesi scorsi sono stati difficili per tutti: lutti inaspettati e tremendi nelle nostre comunità, la paura e l'insicurezza nelle nostre famiglie, l'incertezza per un autunno che nessuno può sapere come sarà. C'è poco da festeggiare, da divertirsi: ne siamo tutti consapevoli. Però siamo convinti che sia necessario uscire di casa, incontrarsi, stare un po' assieme, cercando di rispettare le norme sanitarie imposte, s'intende. Abbiamo bisogno di recuperare la dimensione sociale e comunitaria, anche per quanto riguarda la fede. Certo! Il nostro essere credenti non si può esaurire in un sentimento da vivere in privato, quasi di nascosto. Abbiamo bisogno di pregare con gli altri, di incrociare sguardi, di abitare con le nostre preghiere e la nostra presenza quegli splendidi edifici che i nostri antenati hanno voluto così belli per onorare Dio. O meglio: per farci sentire più vicini a Lui, nel bello. Per questo abbiamo voglia di fare la festa della chiesa del Cristo anche in questo 2020 che difficilmente dimenticheremo. Abbiamo voglia di pregare insieme, di riscoprire insieme il segno grande della Croce piantata in questo crocevia trafficato della nostra città, che è un po’ come il nostro cuore in questi tempi, travagliato e trafficato di pensieri e preoccupazioni. Vi aspettiamo dunque alle tradizionali celebrazioni religiose in chiesa da giovedì 10 settembre, con il Triduo alle ore 21, poi lunedì 14 settembre per la santa Messa Solenne, sempre alle ore 21. Concluderemo martedì 15 con l'Ufficio Funebre per tutti i defunti del rione officiato da monsignor Emilio Pastormerlo. Purtroppo le normative e i protocolli di sicurezza anti-covid non ci permettono, per questo 2020, di realizzare il programma folcloristico come negli anni passati. Tuttavia vi invitiamo a fare un giro nel nostro giardino al termine delle funzioni religiose, passeggiando tra la lavanda in tutta sicurezza. Nel 2021 sarà la venticinquesima edizione della festa della nostra chiesa (da quando è stata restaurata e riaperta al culto, nel 1996). Prepariamoci quindi per il prossimo anno, perché sarà una festa speciale!".