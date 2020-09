Il luna park ritorna in sicurezza

A Vigevano sta per aprire il tradizionale luna park, allestito in occasione della festività del Beato Matteo, a piazzale Longo, in zona Brughiera. Da sabato sarà possibile salire già sulle prime attrazioni (circa 45), anche se l’inaugurazione ufficiale è in programma per il 2 ottobre.

Quest’anno le misure di sicurezza sono state implementate per assicurare il rispetto di tutte le norme in vigore per il covid- 19 e le attrazioni saranno accessibili garantendo la massima sicurezza.

Ingressi e uscite all’area del luna park saranno contingentati e monitorati costantemente, anche con l’ausilio di steward e volontari, che avranno il compito di verificare il rispetto delle regole in tema di distanziamento sociale e di corretto utilizzo delle mascherine; chi non rispetterà le norme verrà allontanato dall’area.

Quello di Vigevano, infatti, con le sue oltre 70 attrazioni, rappresenta uno dei luna park più grandi della Lombardia e, rispetto ad altri di pari o superiore estensione, presenta il vantaggio di essere già delimitato su tre lati, agevolando così il controllo degli ingressi. L’area permette inoltre di organizzare ampi viali. Saranno predisposte postazioni con i dispenser contenenti gel igienizzante all’entrata del luna park, e altri saranno collocati prima di salire su ogni attrazione; le giostre verranno inoltre

sanificate ogni giorno.

Tra le novità di questa edizione si segna l’Explorer: si tratta di un’attrazione in

cui due navicelle, che girano a circa 25 metri di altezza, compiono il “giro della morte”. Ma non solo, a Vigevano arriverà anche la “Nuvola”, una giostra per gli amanti dell’adrenalina, che consiste in una piattaforma che si alza a circa 20 metri girando a 360 gradi, permettendo di ammirare dall’alto tutto il luna park. Torneranno poi tutte le specialità golose da fiera: torrone, zucchero filato, caramelle, croccante, noccioline caramellate e le immancabili frittelle, oltre a moltissime altre golosità.

Insieme all’iniziativa per i ragazzi disabili, quest’anno gli organizzatori del Luna Park hanno deciso di offrire una giornata

gratuita (la data scelta verrà comunicata nei prossimi giorni) agli operatori sanitari che sono stati in prima linea.