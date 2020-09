Autunno Pavese nel 2020 è… tour!

Seguendo il ritmo dettato dalla stagione che lo rappresenta, lo storico Autunno Pavese cambia forma, uscendo dalle mura del Palazzo Esposizioni per un viaggio nel territorio: un’ottima occasione per conoscere, non solo i sapori e i prodotti tipici, ma anche le bellezze e i luoghi di produzione.

Sono le aziende del comparto eno-agroalimentare pavese ad essere protagoniste del #tipicamentebuono proponendo un calendario di iniziative svolte direttamente presso le loro sedi.

Dall’8 ottobre al 29 novembre, le aziende organizzano piccoli ed esclusivi eventi selezionati sulla base di precisi standard di qualità, di valorizzazione della tipicità e nel rispetto delle attuali norme di sicurezza. Le iniziative accreditate godranno di un piano di comunicazione dedicato sia on-line che off-line in grado di raggiungere con azioni targettizzate il pubblico interessato oltre i confini provinciali.

Oltre 100 gli eventi proposti, tra degustazioni, laboratori, percorsi guidati, abbinamenti, un viaggio nella cultura enogastronomica del territorio pavese.

Il calendario e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.autunnopavesedoc.it. La prenotazione è obbligatoria, gli eventi sono a numero chiuso.

Autunno Pavese, anche quest’anno, propone un’immersione nei sapori, nei profumi dei paesaggi pavesi al suo pubblico di appassionati, wine lovers, enoturisti, consumatori alla ricerca di eccellenze enogastronomiche, turisti interessati alla biodiversità e altro ancora, nella splendida cornice della nostra provincia caratterizzata dai colori autunnali.



Nel 2020 anche AP Business si trasforma: l’evento nell’evento già avviato con successo nelle ultime due edizioni della manifestazione verrà svolto in modalità virtuale.

Un vero e proprio progetto di internazionalizzazione rivolto alle aziende agroalimentari pavesi con giornate di incontri d’affari con buyer europei provenienti da Francia, Germania, Paesi Bassi e Danimarca.

Con la collaborazione delle Camere di Commercio italiane in Europa saranno realizzati webinar sui mercati di riferimento, web mentoring e incontri d’affari virtuali con le imprese aderenti.

Le iniziative, come sempre firmate Camera Commercio di Pavia e organizzate dall’Azienda Speciale Paviasviluppo, rientrano nel Progetto di valorizzazione del Distretto EnoAgroalimentare pavese dell’ente camerale, Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia.

Le associazioni e i Consorzi del comparto eno-agroalimentare supportano e promuovono l’iniziativa.