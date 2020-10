Rinviato il concerto dei De Sfross

In occasione della ripubblicazione di “MANICOMI” (MyNina / Artist First), primo storico album dei DE SFROOS, in occasione del suo 25° anniversario, era in programma per domani pomeriggio (venerdì) al teatro Cagnoni un concerto per presentare live alcuni brani tratti dal disco. Per motivi di salute, l'incontro è rinviato al 14 novembre alle ore 20,45. Per informazioni tel. 340.334916 - info@promoterpv.it.