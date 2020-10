Scadenza assicurazione auto? Fai un preventivo online in pochi secondi

Se devi rinnovare l’assicurazione auto, grazie alla rivoluzione tecnologica oggi bastano pochi click. Le compagnie Rc Auto che propongono i propri servizi online sono sempre più diffuse e godono di ampio consenso da parte degli automobilisti italiani che non sono più costretti a tempi di attesa e code agli sportelli.

Con l’avvento dell’e-commerce molte imprese che forniscono assicurazione auto permettono all’utenza di calcolare il preventivo online garantendo semplicità, rapidità e sicurezza nel servizio.

Disporre di un preventivo di polizza assicurativa per il proprio veicolo a motore oggi non è più un problema. Vediamo perché.



Preventivo assicurazione auto, online bastano pochi secondi



Rispetto alle compagnie assicurative tradizionali, quelle che offrono i propri prodotti assicurativi tramite internet sono sempre più diffuse. La loro popolarità deriva dalla facilità e dalla velocità con cui è possibile accedere ai servizi. In particolare la richiesta del preventivo per una polizza Rc Auto. Quest’ultimo è lo strumento più funzionale che possiede l’automobilista in procinto di rinnovare la propria assicurazione e ricerca una compagnia capace di garantirgli qualità e convenienza, sia in termini economici che di risparmio di tempo.

Per calcolare un preventivo online bastano infatti pochi secondi. La maggior parte dei portali assicurativi presenti sulla rete mette a disposizione form precompilati che, dopo l’inserimento di alcuni dati relativi al veicolo (basta anche solo la targa) e al contraente, permettono di visualizzare il miglior prezzo disponibile e personalizzato in base alle proprie esigenze.

Il calcolo avviene in modo automatico e in tempi rapidi. Intuitivo è anche il processo d’inserimento dei dati. Generalmente sono richiesti di indicare: targa del mezzo; libretto di circolazione; codice fiscale; documento d’identità; e attestato di rischio.

Il premio calcolato varia da compagnia a compagnia e dipende da alcuni elementi, in particolare: caratteristiche del veicolo; data di nascita del contraente; classe di merito di appartenenza; garanzie accessorie; attestato di rischio di un familiare; massimali; franchigia; clausole contrattuali e altre.

Richiedere un preventivo è il canale più sicuro per stipulare un contratto assicurativo per il proprio veicolo a motore con la certezza di non pagare un sovrapprezzo.

Ricordiamo che per chi possiede un veicolo a motore disporre di un’assicurazione per la Responsabilità Civile è obbligatorio per legge, così come sancito dalla normativa n. 990 del 24 dicembre ‘69 che all’articolo 1 prescrive: «i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell’art. 2054 del C.C.». (fonte: WIKIPEDIA).

Prima di sottoscrivere un contratto di polizza Rc Auto è tuttavia consigliabile calcolare più preventivi possibili. Il mercato delle assicurazioni è infatti molto competitivo e le compagnie tendono a proporre premi allettanti, caratterizzati da cifre molto basse, ma che non rispondono alle reali esigenze del contraente. Tagliare il costo dell’Rc Auto non significa infatti fare un buon affare e il preventivo giusto è quello che offre convenienza ma allo stesso qualità del prodotto. In questo articolo parliamo dei preventivi online di Zurich Connect.



Preventivo assicurazione online auto: semplice e veloce con Zurich Connect

Zurich Connect, marchio dello storico gruppo svizzero Zurich Insurance Company Ltd, eroga polizze per auto e moto online dal 1997. L’esperienza ventennale le ha permesso di distinguersi nel sempre più affollato mondo delle assicurazioni digitali. A differenza di molti altri suoi competitor, propone sempre il suo prezzo migliore garantendo affidabilità e qualità dei servizi e offrendo le migliori garanzie.

Punto di forza di Zurich Connect è la facilità e la rapidità con cui è possibile accedere ai servizi, questo grazie a un sito internet e un’App intuitivi e ben impostati graficamente. Semplice è anche il calcolo del preventivo online che assicura di disporre di premi molto vantaggiosi in pochi click.

Per ottenere un preventivo basta recarsi sul sito di Zurich Connect e compilare il modulo apposito, inserendo targa del veicolo e data di nascita del contraente. Se il veicolo non è ancora stato acquistato, la compagnia permette ugualmente di procedere con il calcolo del preventivo.

Inseriti i primi dati, il sistema richiederà quelli personali (sesso, professione, CAP di residenza), del mezzo (marca e modello) e della propria storia assicurativa (data di scadenza della polizza, classe di merito – Bonus/Malus, sinistri effettuati).

A questo punto, dopo alcuni secondi si potrà visualizzare sullo schermo il preventivo con il miglior prezzo e le migliori garanzie di Zurich Connect.

Per altri dettagli sul calcolo del preventivo, per acquistare una polizza assicurativa o per avere informazioni su come gestirla in completa autonomia, puoi visitare il loro sito web e trovare tutte le indicazioni che stai cercando.