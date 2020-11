Un'altra vigevanese al Milionario di Gerry Scotti

VIGEVANO - Ha portato a casa 70 mila euro, rispondendo a 12 domande. E' finita bene l'avventura di Ilaria Sambinello a Chi vuol esser milionario, il quiz di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

La puntata che ha visto protagonista la vigevanese (impiegata amministrativa part time al calzaturificio Moreschi e funzionaria alla Cgil di Vigevano) è andata in onda giovedì sera, ma era stata registrata all'inizio di febbraio, poco prima che scoppiasse la pandemia. Ilaria si aggiunge a Sara Ricciardo, altra concittadina che il mese scorso aveva invece portato a casa 150 mila euro. La domanda che è fruttata la vincita riguardava il valore economico di vari marchi, secondo una classifica di Brand Finance. Bisognava scegliere tra Disney, WeChat, PayPal e Ferrari. La risposta, non facile, azzeccata dalla concorrente? Ferrari.

Alla tredicesima domanda, Ilaria ha rinunciato, avendo anche terminato gli aiuti. Del resto il quesito era tutt'altro che semplice e riguardava l'origine della locuzione "007: solo per i tuoi occhi", che deriva da messaggi inviati alla regina Elisabetta I dal suo astrologo. In studio la concorrente, che è anche volontaria alla Croce Rossa, poteva contare sull'aiuto di Omar, collega di ufficio alla Moreschi.

"È stata un’esperienza unica e indimenticabile, sia per il risultato che sul piano umano per le amicizie che si sono create durante il percorso - ha scritto Ilaria Sambinello sul proprio profilo Facebook - Sono riuscita a dimostrare di poter andare oltre i limiti che pensavo di avere. Ammetto che ogni tanto ripenso che avrei potuto osare di più, ma sul momento si hanno addosso talmente tanta ansia, adrenalina e paura di scivolare sulle prime domande - che sembrano le più semplici - figuriamoci ad un traguardo così alto avendo già in tasca una certa cifra che non cambia la vita ma che senza dubbio è una sicurezza per il futuro".