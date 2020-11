"Io, Super Dodo" il libro di Natale per i bambini della pediatria di Pavia

"Io, Super Dodo" è un libro illustrato. Il racconto di un supereroe della vita reale. Un’avventura avvincente realmente accaduta. Un bambino all’apparenza “comune” che dimostra ben presto di possedere il più grande dei superpoteri: la voglia di vivere. Fin da subito è costretto a lottare contro terribili mostri, ma nonostante le difficoltà non si da mai per vinto e grazie all’aiuto della squadra del camice bianco, della fatina del sonno e un particolare e controverso alleato, un marsupio magico “Stomia”, affronta prima “Laciste” e poi “Sprungy”. Capisce ben presto che non è sempre facile essere un supereroe, ma questa esperienza gli farà conoscere il più grande dei superpoteri, la voglia di vivere e gli farà incontrare un nuovo e speciale amico: Fold, gatto dai baffi radar.

L’idea di questo libro nasce dall’esperienza personale di Federica Clerici, mamma di Riccardo, dalla necessità di spiegare a suo figlio il suo vissuto di malattia, la sua lotta contro due patologie molto rare la cui combinazione lo rende unico, con una storia quanto più aderente alla realtà, ma raccontata attraverso l’utilizzo di uno stile comunicativo divertente e a misura di bambino. Il racconto, scritto e illustrato da Emanuela De Alberti - artista di grande sensibilità- parla in modo semplice e leggero di argomenti delicati e spesso taciuti perché difficile da affrontare.

Progetto “Super Dodo in Chirurgia”

Federica Clerici è psicologa clinica e, grazie al suo lavoro, ha avuto modo di capire quanto sia fondamentale utilizzare una corretta comunicazione anche con interlocutori in età infantile. L’esperienza lavorativa le ha consentito di testare quanto una mancata comunicazione o una comunicazione scorretta, in svariati contesti e su argomentazioni differenti, possa avere conseguenze dannose a livello psichico ed emotivo che si trascinano e si manifestano anche in età adulta.

Da qui l’idea di creare un veicolo di comunicazioni tra genitori e figli che subiscono interventi chirurgici o si confrontano con la delicata esperienza dell’ospedalizzazione; "Io, Super Dodo" è utile all’adulto per sostenerlo nel difficile percorso di elaborazione della malattia di un figlio, è utile come sostegno per tutti i bambini che si trovano a dover affrontare sfide più o meno grandi non solo inerenti alla salute. È un invito a non arrendersi ma a cercare dentro di sé il proprio personale superpotere, rivalutando le proprie cicatrici, fisiche o psicologiche, come simbolo di una battaglia vinta e non come segno di debolezza. Questo lavoro è dedicato a tutte le persone che si confrontano con una situazione di sofferenza.

Per tutti questi motivi la dottoressa Federica Clerici e l’artista Emanuela De Alberti hanno ideato, in collaborazione con la Chirurgia Pediatrica del Policlinico S. Matteo - di cui la professoressa Riccipetitoni è direttrice - il progetto “Super Dodo in Chirurgia”.

Parte del ricavato della vendita del libro dei mesi di novembre e dicembre andrà a favore dei piccoli ricoverati nel periodo delle Festività Natalizie; ai piccoli pazienti verrà donato il libro “Io, Super Dodo” con l’augurio che questa lettura possa infondere coraggio e permetta loro di scoprire il proprio personale superpotere.

Chiunque voglia dare il proprio contributo può acquistare il libro nei più noti store online o prenotarlo presso le migliori librerie di tutta Italia.



È disponibile in due formati:

21x29 adatto a bambini dai 3+, al prezzo di 14€

15x21 adatto a bambini dai 6+ ad adulti, al prezzo di 10€