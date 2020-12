Al Civico.17 gli auguri di Natale versione rock

Aperta on line (o al cancello) e con tanto di festa natalizia musicale, sempre on line: non volevano rinunciarci al fare cultura e al fare Natale, quelli del Civico.17.

Nonostante le restrizioni del caso, la biblioteca di Mortara non ha mai smesso di essere operativa. Il Civico.17 resta chiuso al pubblico in presenza fino al 15 gennaio 2021, salvo future disposizioni. Continua però a offrire i servizi di prenotazione libri e audiolibri tramite email o telefono e consegna, previo suono del campanello al cancello esterno tutti i giorni dalle 15 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 12 alla bussola dell'ingresso (che è stato addobbato nataliziamente dai ragazzi dell'Anffas). La consegna a domicilio è a disposizione di chi ne fa richiesta. Si può poi utilizzare la biblioteca digitale Media library on line. Per chi non le avesse occorre richiedere le credenziali a biblioteca@comune.mortara.pv.it. Il catalogo completo del patrimonio librario mortarese è consultabile on line su openweb.unipv.it o su cellulare tramite l'applicazione scaricabile gratuitamente su smart@opac. Da questa settimana, su youtube sono disponibili due nuove letture ad alta voce per i bambini da zero a sei anni, il cui copyright è stato lasciato libero dalle case editrici per il progetto Nati per Leggere. I due libri del mese di dicembre sono: Stella stellina la notte si avvicina... (edito da La Coccinella) e Alberi di Lemniscates (Notes edizioni).

Domani, venerdì 11 dicembre ore 21, sempre su youtube, vanno in onda "Gli auguri di Natale". Una tradizione del calendario prestabilito da AmiCivico.17 realizzata in maniera "diversa" e con non poche difficoltà. Sarà ospite con musiche natalizie in versione rock il gruppo The Squaio's formato da Federica Peruzzini, Simona Panigati, Elisa Francese, Emanuele Simonelli e Gabriele Boati (nella foto). Seguono i saluti e gli auguri istituzionali di: Maria Forni, presidente AmiCivico.17, Paola Baldin, assessore alla cultura, e Marco Facchinotti, sindaco. Il video, ovviamente, dopo la “prima” sarà visibile anche nei giorni seguenti.