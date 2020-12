Festival di Natale: terza settimana di appuntamenti

Continua il Festival di Natale organizzato dal Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri in partenariato con l’assessorato alla Cultura del Comune di Pavia. Il progetto - realizzato con il contributo di Regione Lombardia – nasce per coniugare le consuete attività natalizie del Centro di Musica Antica, da sempre improntate a raggiungere tutti coloro che, per impedimenti di vario tipo, non hanno l’occasione di poter godere della musica come importante momento di condivisione, con l’opportunità offerta dall’Assessorato alla Cultura di riscoprire alcuni luoghi di Pavia spesso sconosciuti di grande bellezza e di particolare valore storico-artistico.

In programma per questa terza settimana di attività, l’ultimo appuntamento con i tour virtuali alla scoperta di alcune opere presenti all’interno dei Musei Civici di Pavia, situati all’interno del Castello Visconteo a cura della storica dell’arte Martina Pastura. Giovedì 17 dicembre alle 18 andrà in onda lo streaming della visita guidata dedicata alla mostra Identità svelate. Hidden Portraits di Volker Hermes, allestita fino al 6 gennaio presso i Musei Civici. La storia del ritratto giunge a risultati di estrema attualità nelle opere dell’artista tedesco Volker Hermes, il quale travalica i significati tradizionalmente associati ai dipinti per andare oltre la pura rappresentazione. Attraverso il mascheramento l’artista, infatti, vuole indagare una sfera più intima, spingendoci ad un’analisi più profonda. Ad accompagnare il video, i brani musicali dell’ensemble Butter Quartet, partecipante al progetto europeo eeemerging+.



Venerdì 18 dicembre alle 21 il quarto appuntamento con la serie dei concerti vede il contralto Maria Chiara Gallo, i violinisti Diego Castelli e Ayako Matsunaga e la clavicembalista Rossella Policardo nella cornice della Sala Consiliare di Palazzo Mezzabarba con Mi palpita il cor, un programma dedicato a cantate di Haendel e Bononcini.

Tutti gli eventi sono disponibili gratuitamente sul canale youtube del Centro di Musica Antica, sulla pagina facebook di Vivipavia e sul portale di Regione Lombardia.

Il Festival gode del patrocinio del FAI - Delegazione di Pavia ed è supportato da CSV Lombardia Sud