Nel Christmas Show gli allievi di UrbanGravity Academy

Milano - Babbo Natale porta doni e felicità a tutti i bambini del mondo, ma anche lui non si merita un momento di allegria? Quest’anno ci pensaranno gli Elfi del Villaggio delle Meraviglie ad organizzargli una Festa di Natale. Questa la storia del primo live show del parco natalizio che da oltre tredici anni rallegra le feste a migliaia di bambini e famiglie.

Nel Christmas Show: Il Circo degli Elfi la tradizione circense si unisce alla magia del Natale. La madrina dello show, della durata di un’ora e trasmessa alle 17.00 in diretta sulla piattaforma Zoom, sarà Ambra Orfei che accompagnerà gli spettatori tra le acrobazie e i balli degli elfi. I componenti della compagnia sono appassionati del mondo del Circo e provengono dalle scuole di circo “Il Piccolo Circo dei Sogni” di Paride Orfei e la Ambra Orfei Circus School – Urban Gravity Academy di Vigevano. Lo spettacolo vede anche il coinvolgimento di tutta la famiglia di Nando Orfei, con Gioia, Cristian Orfei, la piccola Ginevra e la partecipazione di Snejnka Nedeva artista internazionale. Le coreografie saranno curate da Veronica Testa, e le scenografie realizzate da Gabriele Piemonti Scenikoevents.

Lo show è realizzato in collaborazione con: Teatro tenda “Il Piccolo circo dei Sogni“ di Paride Orfei e APPMOVIE azienda specializzata nelle riprese televisive e produzioni cinematografiche. Per partecipare a questo appuntamento unico è semplice, basta prenotare il biglietto, dal costo di 5,00 € direttamente dal sito http://www.villaggiodellemeraviglie.com/prenota-elfishow/

Tutti gli appuntamenti del Villaggio delle Meraviglie, come le videochiamate con Babbo Natale e la Regina delle Nevi sono consultabili sul sito www.villaggiodellemeraviglie.com e sui canali social del Villaggio delle Meraviglie: Facebook, Instagram, Youtube.