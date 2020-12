Stella della Moda, il calendario a favore del canile di Taurianova

Il calendario delle ragazze di Stella della Moda è pronto, ed è in distribuzione in questi giorni. I proventi andranno a sostegno degli amici a 4 zampe del canile di Taurianova, e siamo andati a chiedere a tutti gli attori protagonisti come è andata la realizzazione.

Grazie al Patron Marco Campanella, la coach di bellezza delle ragazze Simona Merli, il curatore artistico e fotografo Paolo Torres e tanti altri professionisti dello scatto, il sogno di queste ragazze è diventato realtà. Responsabile social è la giovane ventunenne Rebecca Colombo, 21 anni, anche lei modella presente nel calendario, che l'Informatore Vigevanese ha recentemente ospitato come 'Meteorina' nel mese di luglio 2020.



Stella della Moda è un concorso di bellezza 'Made in Pavia', che ha scoperto stelle di fama nazionale come la vigevanese Carolina Stramare, attuale Miss Italia, e la modella Sara Croce.