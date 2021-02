Una mostra grande come la città

“Dai, non va tutto male”. Forse le statistiche non portano a tanto ottimismo, ma finché si potrà, a ritmo di un caffè, molti notano che l’atmosfera in molti locali di Vigevano è diversa negli ultimi giorni. Che nelle pause al bar o in bottega o anche al ristorante qualcuno in più parla di arte. Che si indugia nei commenti su questa o quell’opera. Se gli intenti erano di smuovere un’audience disabituata ormai alle mostre, allora l’intento di Arte il Faro, con la collaborazione di Ondedurto.Arte, è riuscita. I due collettivi vigevanesi hanno organizzato tutto nei giorni scorsi.

Ventinove artisti, qualche opera in più, 36 negozi aderenti. Un messaggio di speranza e soprattutto di testimonianza sul potere salvifico e liberatorio dell’arte. “Dai, non va tutto male”, un titolo che si fa beffe del virus, come se ci volesse ben altro per spegnere la creatività. «Volevamo – spiegano da Arte il Faro – coinvolgere la cittadinanza con l’obiettivo di ripensare alla città attraverso uno scambio sinergico tra artisti e commercianti per superare le difficoltà vissute in quest’ultimo anno. Dimostriamo che l’arte è un bene di prima necessità. Fino al 28 febbraio ogni esercizio ospiterà una o più opere degli artisti partecipanti. Visto che l’arte ci è mancata, come ci mancherebbe la pioggia in periodo di siccità, allora vogliamo offrirla insieme a tutti gli altri prodotti necessari per vivere. Questo progetto si insedia in un quotidiano così incerto, lanciando l’idea che la cultura non deve essere vissuta solo sul digitale. Certo, stiamo vivendo un momento difficile a causa della pandemia ma se ci pensate, l’arte è una via di fuga, l’arte può devolvere a tutti noi la fede in questo mondo».

Ecco l’elenco di locali e artisti abbinati: Caffè Diem, Nick Palermo - Caffè Roma, Sara Lenati - Why not, Gian Luigi Abbiati - Largo 34, Alessandro Iberti - Caffè 31, Jessica Campo - Cappuccetto Rosso, Laura Cesari - Caffé Cavour, Fabrizio Berengan (Bebe) - Colombo bar-pasticceria, Kine Tondo - Caffé Commercio, WeAreAren e Chiara Luise - Cantina Zorro, Giosanna Terrana - Teeria Passaggi di Tempo, Kine Tondo - La Drogheria, Elena Castelli - Vespolina, Gio Marchesi- La Botteguccia, Elisa Mivar - Dolce positivo, Laura Oddo, María De Fátima Augusto e Simone Augusto - Pasticceria Pastiss, Daniela Tabarin - Susy Caffè, Irene Interlandi - Gregori piante & fiori, Laura Oddo, María De Fátima Augusto e Simone Augusto - Cavanna Fiori, Elena Castelli - Rebel Grow Shop, Syria Arduini - L’Antina, Irene Interlandi - Gioielleria Estro, Melita Briguglio - Stopino, Daniele Lanza - Tabaccheria Al Portone, Silvana Giannelli - DG Libri, Monica Balzi - Righetti La Scrittura, Jessica Campo - Eclettica, Chiara Luise - Musart, Jacqueline- GEDA abbigliamento, Domenico Bernacchi - DallaCri, Gaetana Ferlauto - Plaisir, Oui, Sara Lenati - Boutique Madrì, Giuliana Morano - Tabatha, Luca Paladino - Le scarpe di Massimo, Sara Lenati - Sirman Borse, Marco Pozzati - Skin Tattoo, Pier Gagliardi.