Il Fraschini riapre con "Il rito sospeso"

Il Teatro Fraschini di Pavia riapre e riaccoglie con gioia gli spettatori offrendo gratuitamente la proiezione de "IL RITO SOSPESO

98 giorni, il film". Un omaggio a Pavia ripresa con sguardo amorevole e stupito, ai suoi luoghi simbolo, ai lavoratori dello spettacolo, al legame profondo tra l'arte e la comunità, all'aiuto reciproco dello stare insieme.

«A settembre abbiamo celebrato un incontro tra il Teatro e la Città unendoci nel grande rito diffuso di 98 giorni. Ora ne è nato un film documentario - "Il rito sospeso" - ed è con la sua proiezione che il Fraschini riapre finalmente le porte». La première è stata ieri, lunedì 26 aprile, ma sono previste altre due proiezioni:

– mercoledì 28 aprile alle 20.30

– venerdì 30 aprile alle 20.30

La durata del film è di 25 minuti. L'ingresso alle proiezioni è gratuito previa prenotazione obbligatoria e nominativa tramite la biglietteria online presente sul sito: teatrofraschini.it

98 giorni come il periodo di chiusura che i teatri italiani hanno dovuto rispettare durante il primo lockdown. Un rito di riapertura che, alla fine di settembre 2020, ha coinvolto tutta Pavia (34 luoghi simbolici della città), per immaginare con l’arte il futuro oltre la pandemia. Prodotta dalla Fondazione Fraschini per la regia di Serena Sinigaglia, la performance dal forte valore simbolico ha coinvolto 98 artisti, tra attori, danzatori, circensi, tecnici e maestranze, in rappresentanza delle tante e varie professioni del teatro duramente colpite dagli effetti del Covid. Ora quelle giornate di settembre sono diventate un film per la regia di Elvio Longato.