Giacobazzi a luglio in Castello farà "Del mio meglio"

"Del mio meglio" raccoglie venticinque anni di palcoscenico. Venticinque anni di monologhi in quello che non vuole essere un percorso storico, ma più una sorta di "album delle figurine". Sarà una raccolta delle migliori "storie" che Giacobazzi ha fatto conoscere ed apprezzare tra spettacoli e apparizioni tv. Il tema portante sarà, come sempre, la quotidianità, messa alla berlina e dissacrata con la lente dell'ironia e la comicità. Il tutto condito in salsa romagnola, che trasforma ogni cosa raccontata dall'artista in qualcosa di unico ed assolutamente originale. "Del mio meglio" è uno spettacolo della durata di un’ora e mezza, composto da cavalli di battaglia, uniti con maestria e fluidità, affinché il pubblico possa riascoltare i "pezzi di cabaret" che più ha amato in questi anni.

La prevendita sarà attiva da sabato 5 giugno perché prima ci sarà la prelazione dedicata ai possessori di voucher emesso da VIVATICKET per conto della società Promoter di Silvio Petitto in sostituzione degli eventi annullati (Lillo e Greg e Katia Follesa/Angelo Pisani) al Teatro Cagnoni per chiusura Teatri dovuta alla pandemia Covid 19 e validi 18 mesi dal giorno dell’emissione. I possessori del voucher potranno quindi utilizzarlo per l’acquisto dei tagliandi dello spettacolo di GIUSEPPE GIACOBAZZI.

La prelazione è prevista dal 21 maggio (escluso sabato 22 maggio e il 2 giugno) fino al giorno 5 giugno. E’ possibile effettuare il cambio presso la biglietteria del Teatro Cagnoni dalle ore 17 alle ore 20 (dal martedì al sabato) oppure tramite online sul sito VIVATICKET.

Per informazioni tel. 0381.82242 - mail cagnoni@comune.vigevano.pv.it oppure info@promoterpv.it

Successivamente, come detto, avrà inizio la prevendita.

I prezzi dei biglietti sono:

1° SETTORE € 27,50 + DIRITTO DI PREVENDITA € 2,50 TOTALE € 30,00

2° SETTORE € 22,50 + DIRITTO DI PREVENDITA € 2,50 TOTALE € 25,00

3° SETTORE € 15,00 + DIRITTO DI PREVENDITA € 2,00 TOTALE € 17,00

Per informazioni: info@promoterpv.it oppure 340.5334916.