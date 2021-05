Nasce AMclub: visite e appuntamenti esclusivi con Abbonamento Musei e una promozione per tornare a scoprire il patrimonio risparmiando

Idee per la settimana e per i weekend: itinerari tematici, tour non convenzionali, laboratori per adulti e bambini. Occasioni per trascorrere il tempo libero, per conoscere il patrimonio storico, artistico e architettonico del territorio. Un invito a scoprire e riscoprire musei, mostre, parchi, ville e aree archeologiche, grazie ad Abbonamento Musei.