Estate in Castello: sarà un luglio col botto!

Preparatevi perchè in arrivo ci sono: Umberto Tozzi (9 luglio), Nek (10 luglio), Francesco Renga (12 luglio), Francesco de Gregori (13 luglio), Giorgio Panariello (14 luglio), Gigi D'Alessio (17 luglio), Gianna Nannini (19 luglio), Fiorella Mannoia (20 luglio), Samuele Bersani (21 luglio), Giusy Ferreri (24 luglio), Antonello Venditti (25 luglio); chiude la rassegna Marco Masini il 28 luglio. La programmazione è in via di definizione, dunque non mancheranno altre "sorprese". Seguiteci per tenervi aggiornati.

Nel cortile del Castello Sforzesco sarà allestita un'area spettacolo con 1000 posti a sedere. Gli spettacoli inizieranno elle ore 21 ma l'ingresso sarà contingentato, quindi si consiglia di arrivare con anticipo (ingresso a partire dalle 20,15).

Prevendite su ticketone.it e nei punti autorizzati. Informazioni: info@promoterpv.it e al 340.5334916.

Ricordiamo anche lo spettacolo di Giuseppe Giacobazzi giovedì 29 luglio, sempre in Castello, con lo spettacolo "Del mio meglio". In questo caso avranno diritto di prelazioni sull'acquisto dei biglietti i possessori di voucher emesso da vivaticket in sostituzione degli spettacoli annullati al teatro Cagnoni (Lillo e Greg e Katia Follesa e Angelo Pintus). La prelazione (da esercitare sul sito ticketone oppure alla biglietteria del teatro Cagnoni) è prevista dal 21 maggio al 5 giugno. Successivamente i biglietti saranno in vendita (solo su ticketone) per tutti gli altri.

Sull'Informatore in edicola domani, giovedì 20 maggio, tutti i dettagli della rassegna "Estate in Castello". Stay tuned!