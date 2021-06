Il folk del ventunesimo secolo

Il caro, buon, vecchio rassicurante folk di una volta radicato nella tradizione italiana, unito a sonorità di ricerca che strizzano l’occhio alla musica elettronica. “Vigevano Estate” rassegna a ritmo pressoché quotidiano in Castello, parte venerdì 4 giugno. Non poteva che essere una serata in musica: alle 20.30, sul palco allestito nell’area presso Leonardiana, tocca ai Folkatomic, quartetto di Torino attivo da neanche tre anni.



I Folkatomic sono Daniele Li Bassi al moog, Franco Montanaro alla voce e al “tamburino”, Oreste Forestieri ai fiati e Valeria Quarta alla voce e alle percussioni. Organizza l’associazione Armonia

insieme al Comune, patrono della rassegna. Per prenotare il proprio ingresso, gratuito, 199 posti massimi, cliccare su www.vigevanoestate.it