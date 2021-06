Dante e Beatrice “in gita” in città

Paesaggi fantastici, coloratissimi, che fluttuano in una dimensione onirica proiettata verso una possibile Terra Promessa. Cesare Giardini e la Divina Commedia: due viaggi in luoghi impossibili, surreali, eterni, senza tempo. Così il pittore vigevanese omaggia Dante, con una mostra che parte sabato. L’inaugurazione sarà proprio il 5 giugno, alle 11,30.

Neanche il titolo scelto lascia dubbi: “A riveder le stelle, alla ricerca di Beatrice”. Non mancheranno, addirittura, contesti in cui

il Sommo poeta e la sua musa vengono raffigurati con uno sfondo familiarissimo, quello di Vigevano. Così per 3 settimane, fino al 27 giugno, nella strada sotterranea del Castello di Vigevano, la figura della Donna ideale, la Beatrice dantesca che apre spiragli su universi paradisiaci e infiniti, viene rimandata ai tanti personaggi femminili che hanno reso celebre Giardini. Un esempio è il quadro proposto: “Gita a Vigevano, Dante, Virgilio e Beatrice incontrano Mastronardi nella piazza Ducale di Vigevano”.

Trenta opere circa, tra tele grandi e piccole e carte. Figure già conosciute in altre occasioni espositive ma che oggi nella loro

rilettura, ispirata dalle celebrazioni dantesche e dalle recenti clausure forzate dovute alla pandemia, acquisiscono un'aura più ampia di significati.



La mostra è visitabile da martedì a venerdì dalle 11,15 alle 12,30 e dalle 17,15 alle 19,30. Sabato e domenica dalle 10,30 alle 12,45 e dalle 15,15 alle 19,30. La mail dove prenotare è art@cesaregiardini.com