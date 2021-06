“The Dark Side of the Man": da Dracula a Jekyll

In una sola serata, gli spettatori potranno rivivere le storie di Dracula, di Frankestein, di dottor Jekyll, del fantasma di Canterville e di molti altri classici della letteratura horror e gotica. Una rappresentazione variegata, adatta a tutte le età, che promette emozioni forti e che – non a caso – si intitola “The Dark Side of the Man”.

«Ti troverai faccia a faccia con il tuo lato oscuro», promettono, infatti, gli organizzatori. A metterla in scena, sabato sera alle ore 20,30, con una formula davvero originale, è la compagnia di musica e teatro “Accademia dei folli” (nella foto). Firma la regia Carlo Roncaglia; in scena Gianluca Gambino, Enrico Dusio, Giovanna Rossi, Carlo Roncaglia, Dominique Evoli, Zahira Berrezouga e Valter Schiavone.

Lo scenario sarà suggestivo: il Castello Litta di Gambolò. I diversi spazi del maniero cittadino ospiteranno ciascuno una diversa rappresentazione. Alla fine di ogni intervallo, i partecipanti si sposteranno in un’altra stazione. «È un modo per celebrare l’inizio dei lavori in Castello e la storia di Gambolò, attraverso i classici della letteratura inglese» ha spiegato il sindaco Antonio Costantino.

La serata si inserisce all’interno del palinsesto di eventi che l’amministrazione comunale, con il vicesindaco Anna Preceruti, sta organizzando, in collaborazione con le diverse associazioni e realtà della città, per animare l’estate gambolese. La scelta di impostare l’organizzazione di questa rassegna teatrale sui generis in modo “itinerante” presenta, però, anche un’altra funzione: permette di organizzare il pubblico in piccoli gruppi e mantenere, allo stesso tempo, il distanziamento previsto dalle normative vigenti. L’evento vanta il patrocinio dell’amministrazione comunale. I posti disponibili sono 150; il costo del biglietto è di 3 euro (per la prevendita: https://oooh.events/).