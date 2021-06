Un palco per Tozzi, Nek e Renga

Umberto Tozzi, venerdì 9 luglio.

Torna con degli speciali concerti in acustico e la tournée “Songs”. «Sono felicissimo! Sembra un sogno - svela Tozzi - poter immaginare di risalire su un palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me sia per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo». “Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Grandi successi come “Gloria” o “Ti amo” affiancati a chicche dimenticate.

Nek, sabato 10 luglio.

“Live acustico 2021”. Così Nek, Filippo Neviani, ha annunciato le date sui profili social: «Oggi sono felice, ho una bella notizia per voi, ma anche per me! L’estate scorsa ho avuto il privilegio di fare alcuni concerti chitarra e voce, ripercorrendo le canzoni del mio repertorio e raccontandone le storie. Abbiamo cantato, abbiamo riso, ci siamo emozionati, ed è stato molto bello soprattutto perché era una ripartenza, per me, per i professionisti che lavorano nel nostro settore, ma un po’ per tutti. Partiremo da dove ci siamo lasciati, porterò in giro uno spettacolo in acustico, visto che l’anno scorso a tutti voi che siete venuti a trovarmi è piaciuto molto. Non sarò solo. Sul palco con me ci sarà il mio chitarrista Max Elli e stiamo lavorando a diverse sorprese e novità. Non vedo l’ora di rivedervi tutti».

Francesco Renga, lunedì 12 luglio.

“Acoustic trio, estate 2021”, sul palco con Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre). «Era da un po’ che ci stavamo lavorando - dice - e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare! Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Sto lavorando ad una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi... solo per voi. Solo per questa volta. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste è strano per tutti... mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo! Adesso è il momento!».

Biglietti disponibili in prevendita sul circuito Ticketone oppure all’agenzia di viaggi Civaturs di Vigevano. Prezzi da 55 a 30 euro.