Dante per tutti, grandi e piccoli

Il primo appuntamento è con “Il Circolo” a Palazzo Merula, venerdì alle 21 con una conversazione–spettacolo in cui Bianca Garavelli, autrice nel 2021 dell’introduzione e commento della nuova edizione BUR del Purgatorio, introdurrà le tematiche del Purgatorio accompagnata da tre scene di danza, con le coreografie di Marcella Previde Massara e le allieve di Dance Studio A.D.S.

La prima dà vita allo sbarco delle anime sulla spiaggia del Purgatorio, dopo la traversata dell’Oceano sulla navicella guidata dall’Angelo nocchiero. La seconda mette in luce il profondo desiderio di pace che Dante provava, dopo aver vissuto le sanguinose guerre fratricide del tempo: è rappresentato dai morti di morte violenta del canto quinto, in particolare la commovente figura di Pia da Siena, vittima di tali guerre. La terza ci porta nella gioia del Paradiso Terrestre, il luogo destinato alla vita felice dell’umanità prima del peccato di Adamo ed Eva.

Sabato pomeriggio invece alle 17 è il momento per i più piccoli tramite una lettura recitata, in modo da far incontrare di persona ai più piccoli i protagonisti della Divina Commedia. L’evento è realizzato in collaborazione con la Compagnia Teatrale Lolek, che arricchirà la lettura con stralci dei monologhi dal suo spettacolo “UMANA COMMEDIA”, opera in tre atti liberamente e irriverentemente tratta da la “Commedia” di Dante Alighieri. L’evento è adatto a un pubblico dai 6 ai 10 anni. La prenotazione è vivamente consigliata tramite e-mail ad associazioneamiciteatrocagnoni@gmail.com

Per chi vuole invece scoprire la divina commedia in modo insolito e particolare, Parole a Manovella propone sabato alle 21.30 “Il Cammin di nostra Vita” è un evento unico nel suo genere, un vero e proprio percorso a ostacoli nella Divina Commedia. Gli attori del gruppo teatrale accompagnano il pubblico nel centro storico della città, simboleggiando i tre mondi descritti nella Divina Commedia. Con ingresso dallo Scalone del Castello, in Piazza Ducale, il percorso degli attori e del pubblico attraverserà le mostre ospitate nelle Scuderie per poi concludersi in uno dei punti più affascinanti e dominanti della città. Si tratta di un vero spettacolo itinerante, per il quale sono consigliate scarpe comode.

A chiudere il week end dantesco, domenica alle 18, sempre a Palazzo Merula, sarà il gruppo teatrale di Astrolabio, con lo spettacolo “LE DONNE DI DANTE - 4 MONOLOGHI AL FEMMINILE” di Silvia Bragonzi con la regia di Salvatore Poleo. I quattro coinvolgenti monologhi che, in un continuo gioco di specchi tra presente e passato, legano in un nodo inestricabile arte e riflessione sul rapporto tra i generi, sono interpretati da Eleonora Cattaneo, Maria Teresa Bocca, Daniela Colombi e Francesca Rifici. Questo evento prevede prenotazione obbligatoria qui: https://bit.ly/DonneDante