Lavanda in Oltrepò

Ci siamo quasi, ancora qualche settimana e l’Oltrepò Pavese si colorerà di un lilla brillante dei campi di lavanda in fiore. Da sempre la lavanda fa correre la memoria alla Provenza, ma da qualche anno non abbiamo bisogno di fare tanti km. per ammirare lo straordinario spettacolo della fioritura di questa erba officinale, basta venire in Oltrepò Pavese!

La lavanda è prima di tutto un’erba officinale usata in campo erboristico per preparazioni di diversi rimedi medicamentosi naturali; si presta per la cura dell’insonnia avendo proprietà sedative e rilassanti, è un ottimo antispasmodico per chi soffre di asma e problemi respiratori, estraendone gli oli essenziali; è un ottima profumazione naturale per la biancheria che serve anche per allontanare le tarme dagli indumenti ed entra anche nel ciclo produttivi di prodotti di cosmesi. In questi ultimi anni, profondi studi, hanno portato alla luce anche le proprietà delle parti verdi della lavanda (getti e foglie) che normalmente non vengono usate per la distillazione ma che l’alto contenuto di eucalipto e canfora possono essere usate in campo agricolo contro afidi e microrganismi patogeni fungini soprattutto nelle coltivazioni BIO.

La lavanda fiorisce mediamente da metà giugno sino alla prima settimana di luglio. In questo periodo esprime tutto il suo fascino, cambiando anche l’aspetto del territorio, rendendolo unico nel suo genere. Il Portale Oltrepo Pavese segnala le aziende produttrici, consigliando alcune soste nelle vicinanze. Contattando le aziende è possibile organizzare visite ai campi di lavanda ed incontrare i coltivatori che saranno ben lieti di spiegare il ciclo vegetativo di questa affascinante pianta officinale.