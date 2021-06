Il grande cabaret di Nanni Svampa rivive con l’attore Pellicini

Lo spettacolo, organizzato col sostegno della neonata fondazione Svampa, vede l’attore Francesco Pellicini nei panni di Nanni, accompagnato dalla chitarra di Paolo Pellicini e da Fazio Armellini alla fisarmonica. Si tratta di un intimo e sentito ricordo dell’artista milanese attraverso un viaggio di due ore di cabaret concerto. Viene ripercorsa l’intera carriera del noto chansonnier fondatore dei Gufi. Un percorso poetico attento ed equilibrato che si snoda attraverso le canzoni tratte dal repertorio di Georges Brassens, i brani della “mala milanese”, della tradizione popolare lombarda fino al cabaret del quartetto. L’ingresso è gratuito. In caso di pioggia (ma le previsioni del tempo fanno ben sperare) l’evento verrà irrimediabilmente annullato.

La rassegna “Restate in città”, organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Abbiategrasso, va avanti con quasi un appuntamento al giorno. Stasera, il 10 giugno, c’è il consueto appuntamento del giovedì sempre al Castello. Il “LETthèRARIO estivo” ospita due autori, William Isaac Zoe col thriller “Remember when it rained” e il poeta Claudio Cepparulo. Presenterà la raccolta “Le ali della fenice”. Dopo il silent yoga del venerdì, parallelo a quello che si tiene a Vigevano, e il silent zumba di martedì 15, mercoledì 16 giugno toccherà alla “serata Nirvana fitness”. Sempre alle 21, sempre in Castello, ecco «una sequenza di esercizi tratti dal pilates, dallo yoga e dal tai-chi, accompagnate dal suono della campana tibetana per una serata con Elisa Larentis, istruttrice di fitness e discipline posturali tramite Club Active. Farà vivere un’esperienza che ti riempirà di energia». Tutti gli ingressi vanno prenotati telefonicamente allo 02.94692458-468. I biglietti verranno poi ritirati dalle 20 alle 21, la sera stessa dell’evento.