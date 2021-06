Yoga, pilates e giochi all’Orto Botanico di Pavia

Un sabato all’insegna dello stare bene e della natura. È molto ricco il programma degli appuntamenti all’interno dell’Orto Botanico di Pavia, nel corso dell’evento “Germogli di benessere”: giocoleria e ballo, gag e spettacoli per famiglie, ma anche indagini scientifiche e lezioni di yoga e pilates a piedi nudi nell’erba, all’ombra degli alberi.

L’iniziativa è organizzata dal Sistema Museale dell’Università, in collaborazione con i volontari dell’associazione clownterapia “Per far magia Vivere in Positivo Pavia”, il Cus Pavia e la società di servizi culturali ADMaiora. L’obiettivo è «regalare a ognuno, anche solo per un giorno, la spensieratezza che è alla base del vivere in serenità, in un ambiente che già di per sé è accogliente e rilassante, con la speranza che da questi momenti possano nascere dei duraturi “germogli di benessere” – spiegano gli organizzatori – Farà la sua prima uscita annuale l’associazione “Per far magia VIP Pavia”, che opera in città e provincia dal 2002, ed è oggi composta da circa 70 volontari che svolgono la propria attività offrendo sostegno, ascolto, solidarietà, ma soprattutto diffondono sorrisi in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico. Nel pavese operano per esempio in strutture ospedaliere come l’ospedale San Matteo, le cliniche Maugeri e Mondino, l’ospedale di Stradella-Broni e in alcune case di riposo».



Il programma della giornata prevede dalle ore 10 alle 12 Stand Bans – balli animati (bambini) vicino al roseto, e Stand giocoleria (bambini) nelle scalinate di piazzetta S. Epifanio; dalle 10 alle 11 lezioni di yoga (adulti) sul prato delle gimnosperme; dalle 11 alle 12 lezioni di pilates (adulti) sull prato delle gimnosperme; dalle 16 alle 17 “Bee-Happy”, una visita laboratoriale per famiglie con bambini dai 5 anni; dalle 17,30 alle 18 spettacolo e gag (bambini) al platano di Scopoli. In caso di pioggia gli appuntamenti saranno organizzati nel chiostro. Si consiglia di presentarsi con un tappetino/materassino, indossare abbigliamento sportivo e dotarsi di un repellente per insetti. Per ulteriori informazioni, visitare il sito dell’Orto Botanico all’indirizzo: ortobotanico.unipv.eu.