“Signori, si va in scena”: la storia del teatro Cagnoni attraverso i suoi manifesti

“Signori, si va in scena – Manifesti del Teatro Cagnoni dal 1892 al 2020”: la tipica frase che annuncia l’uscita in palcoscenico della compagnia questa volta è rivolta ai manifesti che sono stati “chiamati” in scena per farci vivere un vero e proprio viaggio sul viale dei ricordi.

«L’idea era nata a marzo quando solo mostre e musei potevano riaprire al pubblico, poi l’arrivo della nuova zona rossa aveva messo un freno al progetto», spiegano gli organizzatori. Un gesto di forza e coraggio per far vivere il teatro in modo diverso, ripercorrendo la sua storia attraverso i manifesti degli spettacoli che ha ospitato dalla sua apertura (1873) sino alla sua forzata chiusura a causa dell’emergenza sanitaria nel 2020.

Così attraverso circa 60 manifesti scopriamo fama, fortuna e disgrazia di spettacoli, attori, ma anche la storia del Teatro tra le guerre, il boom economico e la sua rinascita nel 1994. Un viaggio tra i ricordi che passa anche dai Martelloni, la compagnia satirica tutta vigevanese. Oltre che rivedere le loro locandine storiche sarà possibile acquistare il libro che ne ripercorre la storia. Tra le sezioni anche una speciale dedicata ai cantanti ospiti in Teatro, un omaggio alla rassegna che si tiene questa estate in Castello e di cui la mostra è parte, “Vigevano Estate”, che vede tra i tanti spettacoli anche un’importante rassegna di concerti. Sarà inoltre possibile scoprire un po’ di più della storia del nostro Teatro grazie ai filmati di “Vigevano nel tempo” della Fondazione Piacenza e Vigevano.



DOVE E QUANDO - Al Teatro Cagnoni da sabato 19 giugno al 18 luglio (orari: venerdì dalle 19 alle 22, sabato dalle 16 alle 22 e domenica dalle 16 alle 19) per scoprire questa e molte altre curiosità. Ingresso libero.