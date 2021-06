I film della settimana all’Odeon

VIGEVANO - Il cinema sul grande schermo. Dopo mesi di serie in tv e su tablet, finalmente si torna a gustare il cinema come si deve. All’Odeon, l’ultima sala cinematografica rimasta attiva a Vigevano, la programmazione proseguirà fino ai primi di luglio, per poi riprendere a settembre.

Oggi (giovedì 17) alle 16 e alle 21 e domani (venerdì 18) alle 21 sarà proiettato il nuovo film di Woody Allen “Rifkin’s Festival”. Sabato 19 alle 17,30 e domenica 20 alle 16 e alle 20 ecco “Il cattivo poeta”, il biopic su Gabriele D’Annunzio diretto da Gianluca Jodice con Sergio Castellitto (nel video). Martedì 22 alle 16 e alle 21 e mercoledì 23 alle 21 sarà la volta di “Raffaello, il giovane prodigio”, il docu-film, diretto da Massimo Ferrari, che racconta la vita e l’arte di Raffaello Sanzio.