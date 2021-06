Cinema all’aperto, mercatini e concerti, aspettando il borlotto

GAMBOLO' - Il calendario degli eventi, organizzati dalla Pro Loco e dal Comune, è già stato pubblicato nei giorni scorsi. Dopo la prima proiezione del cinema in Castello, dei mercatini e del concerto dello scorso fine settimana, questo weekend si prosegue con altri eventi: sabato con il concerto dei “Duo Lipa” in piazza Cavour, dove verrà allestito un mercatino. E, domenica mattina, con una biciclettata con partenza alle 11,30 da corso Garibaldi.

Venerdì 25 giugno, invece, tornerà il cinema all’aperto, questa volta organizzato alla frazione Belcreda, con la proiezione di “Oceania”, film d’animazione della Disney. Sabato 26 giugno saranno organizzati un mercatino, una cena medioevale e uno spettacolo, a cura della Compagnia San Giorgio, negli spazi di Castello Litta. Domenica 27 si terrà un evento con esposizione d’auto d’epoca organizzata dall’associazione 500landia: partenza da Vigevano, arrivo alla Belcreda e ritrovo con premiazione a Gambolò.

È ancora in fase di definizione il palinsesto degli appuntamenti della sagra del fagiolo borlotto di Gambolò, vanto culinario della Lomellina, tra i prodotti che hanno ottenuto il marchio “Paniere Pavese”; la coltivazione di questa antica varietà di legumi, recuperata da un gruppo di agricoltori lomellini, avviene rispettando un rigido disciplinare, che ha permesso l’ottenimento di importanti riconoscimenti. Tra le sue caratteristiche, vanno menzionati la sua polpa farinosa e il gusto dolciastro e privo di retrogusto amarognolo. L’evento per celebrarlo è in programma per il secondo fine settimana di luglio.