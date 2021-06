Musica a San Dionigi - Risonanze Antiche

Ll quarto appuntamento della Rassegna Musica a San Dionigi, previsto domenica 20 giugno alle ore 17 presso l’Auditorium San Dionigi a Vigevano, sarà interamente dedicato alla letteratura per violoncello solo. Il violoncellista Federico

Toffano (nella foto) e il musicologo Mauro Masiero accompagneranno infatti il pubblico in un viaggio esplorativo sulle potenzialità tecniche e timbriche di questo strumento, offrendo un’interessante programma che spazierà dal Barocco ai giorni nostri. Si passerà infatti dai ricercari di Giovanni Gabrielli (1557-1612) - primo compositore della storia della musica a dare un’importanza solistica al violoncello - alla musica contemporanea con il brano “Daseia” del compositore Lamberto Curtoni (1987). Non mancherà un omaggio a Johann Sebastian Bach (1685-1750) con l’esecuzione della Suite N. 5 BWV 1011, tratta dalla celeberrima raccolta di composizioni per violoncello solo.

La Rassegna Musica a San Dionigi ospita è realizzata dalla Fondazione di Piacenza e Vigevano e curata dal Centro di Musica Antica della Fondazione Ghislieri di Pavia. Dato il contingentato numero di posti, la prenotazione è obbligatoria inviando una mail a: biglietteria@ghislieri.it