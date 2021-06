Giorgio Panariello torna a Vigevano con “Story”

Dopo aver pubblicato nel 2020 il romanzo “Io sono mio fratello”, grandissimo successo di pubblico e critica, e in attesa di salire sui palchi di tutta Italia nel 2022 con il nuovo spettacolo teatrale “La Favola Mia”, Giorgio Panariello torna sul palco nell’estate 2021 con “Story”, un lungo monologo dove Giorgio, da solo sul palcoscenico, racconta come è nato “Panariello”, dai suoi esordi ai più prestigiosi palchi italiani, la storia a lieto fine di un giovane cameriere della Versilia che realizza il sogno di diventare uno dei nostri più conosciuti one man show.

Tutti gli spettacoli saranno organizzati nel rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19. Obbligatoria la mascherina.

I biglietti sono disponibili in prevendita sul circuito Ticketone sia on line che nei punti vendita.

Prezzi biglietti in prevendita:

Primo Settore Numerato € 55,00

Secondo Settore Numerato € 45,00

Terzo Settore Numerato € 35,00

Quarto Settore Numerato € 30,00

Segnaliamo alcune prevendite: Vigevano Agenzia di viaggio Civaturs; Pavia Bar Lanterna, reparto elettrodomestici c/o Iper Carrefour ; Voghera/Oltrepo Media World c/o Iper Montebello; Novara Tune Dischi; Milano Box office Duomo c/o Mondadori , Media World c/o C.C. Milanofiori

Altre info: info@promoterpv.it oppure www.friendsandpartners.it