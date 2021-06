"Un'estate normale": il videoclip del nuovo singolo di Nek

È online il videoclip di “UN’ESTATE NORMALE”, il nuovo singolo di NEK Filippo Neviani che, a un anno di distanza dal suo ultimo progetto discografico, è tornato con un brano pop, in cui sonorità elettroniche incontrano strumenti suonati, disponibile dal 21 giugno su tutte le piattaforme digitali.



Il video, diretto e girato da Gaetano Morbioli (Run Production), esprime in maniera perfetta quello che per l’artista è il concetto di “normalità”: dedicare del tempo alle persone che ci circondano, alle nostre passioni, perché è proprio nella quotidianità che spesso riusciamo a riavvicinarci alle cose davvero importanti.

In estate, NEK tornerà a suonare dal vivo con “LIVE ACUSTICO 2021”: tra le tappe del suo tour ci sarà anche il Castello Sforzesco di Vigevano il 10 luglio alle ore 21.



I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it

Per info e per l'apertura delle prevendite delle rimanenti date: www.friendsandpartners.it