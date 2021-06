La statua gigante di Leonardo torna a Pavia grazie a Riso Scotti

Sembra molto di più. In realtà è passato un anno e mezzo da quando l’assessorato alla Cultura del Comune di Pavia scoprì la statua gigante di Leonardo (oltre 4 metri di altezza, opera di Eleonora Francioni e Antonio Mastromarino, realizzata in idro resina con struttura portante in acciaio) e la espose in città durante le celebrazioni leonardesche e la mostra “Looking for Monna Lisa”. In mezzo ci sono stati 18 mesi di Covid, che hanno dilatato e forse cambiato il tempo, lasciandoci una gran voglia di… rinascimento!

Ma ora Leonardo è tornato! Nuovamente a Pavia, questa volta per non lasciarla più. Domenica 20 giugno la statua è stata esposta davanti al Castello Visconteo: tutti hanno potuto ammirarla e scattare un selfie, simbolo di un desiderio di ripartire, rinascere, ritrovarsi e andare oltre. La sera di domenica, sempre al Castello, la rassegna “Cinema sotto le Stelle” ha proposto una proiezione speciale, dedicata a Leonardo e al suo genio “Una notte al Louvre: Leonardo Da Vinci”.

La scultura è stata poi portata nella sua collocazione permanente nel giardino dello stabilimento Riso Scotti, dove sarà visibile transitando in viale Lodi, a fianco della grande ruota idraulica dell’Ottocento. E con Riso Scotti Leonardo diventa il simbolo del suo processo di economia circolare e sostenibilità di filiera. L’azienda pavese ha scelto un percorso di “sostenibilità partecipata” insieme a tutti gli attori della filiera, consumatori compresi: tutti uniti da un comune modo di sentire e di operare. In questo cammino, si è ispirata al genio di Leonardo da Vinci, così presente nelle terre del riso con il suo insostituibile lavoro sull’acqua e i canali. Oggi, intende tributare al suo genio la capacità di guardare alle leggi di Natura, tradurle in Innovazione e regalarci il Progresso.

Presso il polo industriale di Bivio Vela si potrà quindi visitare la statua gigante raffigurante il volto senile di Leonardo. Martedì 22 giugno, infatti, è stata installata permanentemente nel parco del quartier generale della Riso Scotti: «Un simbolo forte, uno sprone che saprà ispirare il pensiero, determinare le scelte e guidare le azioni per un futuro in equilibrio tra progresso e tradizione», recita il comunica diffuso dall’azienda.