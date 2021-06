Odeon: i film della settimana

PARASITE

Giovedì 24 giugno ore 16,00 e 21,00

Venerdì 25 giugno ore 21,00

Regia di Bong Joon-ho con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-dam, Hyae Jin Chang

TRAMA: Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei genitori, Ki-taek e Chung-sook, e della sorella Ki-jung rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben pagato, e la villa del signor Park, dirigente di un’azienda informatica, è un capolavoro architettonico. Ki-woo ne è talmente entusiasta che, parlando con la signora Park dei disegni del figlio più piccolo, intravede un’opportunità da cogliere al volo, creando un’identità segreta per la sorella Ki-jung come insegnante di educazione artistica e insinuandosi ancor più in profondità nella vita degli ignari sconosciuti.

Agli Oscar 2020 ha vinto 3 Premi come Miglior film, Miglior regia a Bong Joon-ho e miglior sceneggiatura originale.



PARASITE

Sabato 26 giugno ore 18,30 e 21,00

Domenica 27 giugno ore 16,00 e 20,00

Regia di Florian Zeller. Un film Da vedere 2020 con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell, Olivia Williams

TRAMA: Tratto dall'omonima pièce teatrale, il film racconta di una figlia alle prese con un bizzarro e divertente padre affetto da demenza senile. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto 2 Premi Oscar, 4 candidature a Golden Globes, 6 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 6 candidature e vinto un premio ai Satellite Awards, 6 candidature e vinto 3 British Independent.