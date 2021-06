La “Musica onesta” dei Pajarritos

Nove tracce di cui tre in italiano, coi primi due singoli già presentati al pubblico in occasione del concertone del 1° maggio della Cooperativa Portalupi. Del resto non aveva senso aspettare ancora: la gestazione dell’album, proposto prima in versione digitale e successivamente in formato cd, va avanti da almeno due anni, con tutte le difficoltà di non potersi incontrare per molti mesi.

«La nostra fortuna - spiegano i 9 membri della band - è di non dover rendere conto a nessuno, visto che è tutto autoprodotto. Suoniamo quello che, nelle varie fasi della nostra vita, riteniamo giusto. Musica nata spesso in studio, da un riff di chitarra o da un giro di batteria». I Pajarritos usano l’elettronica, ma sempre al servizio dell’uomo. Loro suonano i pad per la batteria elettronica. Sempre loro nel singolo “Unstoppable” indugiano nei suoni sintetici, mentre “Rio” è più rappato.

Il videoclip è stato realizzato in appena 24 ore da Filippo Politi, per tutti “Giorgio”. «Il sound di “Musica onesta” - proseguono - è fresco, classico, variegato. Avevamo voglia che il pubblico lo sentisse, aspettava da troppo. Poi, speriamo presto, sarà il turno dei concerti». Lo zoccolo duro di fans è vastissimo: i Pajarritos sventolano la bandiera di un genere singolare tra le risaie, il funk, e si autoproducono da sempre. Una musica divertente, ballabile, da festa, con una storia gloriosa alle spalle. Loro sono (rigorosamente coi soprannomi): K, Alibi e dr. Bru (voce), Dewa (batteria), Black Mamba (percussioni), Pol (chitarra), Javarnanda (chitarra), Flexo (basso) e Jonny (sax).