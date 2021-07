Musica protagonista a “Vigevano Estate”

Musica, varie ed eventuali. La settimana della rassegna “Vigevano Estate”, prevista (quando non specificato) nel cortile del Castello zona Falconiera a ritmo quotidiano, rieccheggia di note. Via già venerdì 2 luglio alle 21, con “Sono solo... cantautori”, un viaggio guidato dalla regia di Marzia Guardamagna del Centro sperimentale d’arte. I suoi allievi di danza e teatro propongono un excursus coreografico nel mondo di Roberto Vecchioni, Fabrizio De André, Ivano Fossati, Francesco De Gregori, Giorgio Gaber. Ingresso a pagamento, da prenotare al numero 347.3175909.

Il Rotary club Mede Vigevano propone il grande musical, “Jesus Christ Superstar”, sabato 3 luglio alle 21. Sul palco gli attori della compagnia La Goccia di Novara, che ha tra i suoi referenti il medico vigevanese Chicco Romussi. Evento gratuito, prenotabile al 345.7884963 dalle 11 alle 12.

Il frutto del duro lavoro di mesi e mesi di lezioni e di perfezionamenti vedrà i risultati nel meritato saggio finale. Immusicart, scuola di musica a Vigevano, propone i suoi allievi domenica 4 luglio alle 21. In formazione di band, realizzeranno e gestiranno in autonomia un live cimentandosi in uno spettacolo composto da brani che sono tra i più grandi successi pop e rock del panorama internazionale. Ingresso gratis: per sedersi basta cliccare su vigevanoestate.it.

Il 6 luglio alle 20,30, martedì, infine, tocca ancora a Fabrizio De André. Il tributo della band Faber is Back fa rivivere i brani senza tempo del cantautore e poeta genovese. Nato dall’idea di Mario Sampaolo, presenta gli arrangiamenti, lo stile, i particolari e i dettagli delle atmosfere reali dei live di De André, con una ricerca della qualità sonora continua che hanno portato la band ad essere apprezzata e ricercata per la fedeltà e la qualità artistica con cui esegue il repertorio. Organizza l’associazione Armonia, prenotazioni gratuite da vigevanoestate.it