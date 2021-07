Da Loano la kermesse che porta a Rimini

Dal lungomare di Loano al web. Dal vivo e online. È la formula con cui si svolge il PreMeeting Loano (7-11 luglio), organizzato dal Centro Culturale Cara Beltà in collaborazione con il Meeting per l’amicizia fra i popoli, che quest'anno giunge alla sesta edizione. Ospiti illustri, serate culturali e dibattiti di attualità per mettere a fuoco quello che sarà il tema della kermesse che si svolgerà a Rimini dal 20 al 25 agosto: “Il coraggio di dire 'io'”.