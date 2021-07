Le Maldive alle porte di Milano

Ad Acquaworld, il primo e unico parco acquatico al coperto e all’aperto in Italia, arriva una nuova attrazione unica in Italia: SWIM VR un rivoluzionario sistema di realtà virtuale adattato all’acqua con il quale vivere l’esperienza di galleggiare circondati da pesci dai colori sgargianti, tartarughe marine e coralli tropicali.

SWIM VR si indossa come una normale maschera da immersione e consente di fare snorkeling virtuale in modo molto semplice e naturale. L’esperienza, che garantisce un divertimento spettacolare e non ha limiti di età, è compresa nei biglietti all inclusive.

Il parco dallo scorso 17 giugno è tornato a far vivere esclusive esperienze all’insegna dell’intrattenimento e del benessere, in totale sicurezza e nel rispetto di tutte le regole anti Covid. È stato, infatti, ridotto il numero degli ingressi giornalieri e i visitatori troveranno pertanto molto spazio a disposizione per il loro lettino o sdraio. Misurazione della temperatura all’ingresso, punti di sanificazione, igienizzazione frequente di tutte le aree, dalle attrazioni agli spogliatoi ed alle aree ristoro sono solo alcune delle tantissime misure introdotte per garantire a tutti la più assoluta sicurezza.

Aperto nel 2011, Acquaworld, è un parco acquatico e del benessere unico in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, tra aree coperte e scoperte, nove scivoli acquatici super divertenti, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre calda e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni. Il Parco è diviso in diverse aree: Benessere, Fun, Scivoli, Bimbi ed è costruito in modo tale da poter accogliere tutti gli ospiti con disabilità che potranno spostarsi autonomamente grazie all’uso di ascensori, rampe e montascale; sono inoltre a disposizione spogliatoi dedicati. Dall’agosto 2020 è proprietà Pillarstone Italy, la piattaforma fondata nel 2015 da KKR per supportare le banche italiane nella gestione delle proprie esposizioni verso asset non core e underperforming attraverso il miglioramento della performance e del valore dei business sottostanti. In tale strategia si colloca il piano di sostegno del fondo, con l’obiettivo di rilanciare il Parco sviluppandone le elevate potenzialità, offrendo ai clienti una esperienza di qualità anche attraverso l’introduzione di nuove attrazioni.

Sito web: https://acquaworld.it/it