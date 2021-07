Buon compleanno al Civico.17

Decimo compleanno del Civico.17 mercoledì prossimo, 14 luglio, alle ore 20.30 in terrazza. La nuova biblioteca mortarese, realizzata nell'edificio razionalista dell'ex asilo di via Veneto nel corso dell'ultimo mandato del sindaco Roberto Robecchi, con l'allora assessore Fabio Rubini, è un vanto della città e un esempio preso a campione successivamente da tantissime altre strutture del genere.

L'evento è diviso in quattro momenti. Esposizione delle torte partecipanti all'ormai classico concorso “Una torta per un libro”: gli utenti partecipanti realizzano dolci a tema letterario, però purtroppo - per il secondo anno di fila, causa restrizioni covid - sarà un “guardare e non mangiare”. Le torte verranno giudicate dalla giuria solo per il loro aspetto e la loro attinenza a un titolo o a un autore ma poi verranno riportate a casa dai concorrenti. A seguire, il Gruppo vocale Calliride diretto da Veronica Fasanelli nel concerto “Dalle Mondine ai Beatles e... oltre”. Proiezione del video inedito del regista Dante Claps sulla storia dell'ultimo decennio, e - in conclusione - il sindaco Marco Facchinotti e l'assessore alla cultura Paola Baldin premieranno oltre ai maestri pasticceri anche i “lettori più” che quest'anno sono stati, dal primo posto a seguire: Maria Rosa Delpero, Gabriella Nicolini (due utenti mangialibri, ogni anno nel podio), Piercarla Cordone, Rodolfo Capaldi, Paolo Gerloni, Mario Zanino, Alessandro Guizzardi, Ginevra Delfini (classe 2011), Antonietta Albieri e Giovanni Giletto (di 5 anni!).

Viene svelata nel corso della festa anche la classifica dei libri più letti negli ultimi dodici mesi, che vi anticipiamo: Il quaderno dell'amore perduto di Valerie Perrin; L'ultima storia di John Grisham e Troppo freddo per settembre di Maurizio De Giovanni.

L'ingresso alla serata è gratuito; prenotazione posti obbligatoria.

Il Civico.17 allarga - come mai era accaduto - i suoi orari di apertura al pubblico, per tutto luglio e agosto: lunedì 14,30/18,45; dal martedì al venerdì 8,30/12,45 e 14,30/18,45; sabato 8,30/12,30.